Kuriozita v Buffalu. Hosté naklonili zápas nevídaným bekhendem ze středového kruhu

22. dubna 11:30

Jiří Lacina

Už v minulém duelu Boston ukázal, že proti Buffalu není bez šancí. Prohrát ještě v základní hrací době při vedení 2:0 osm minut před koncem, to byl historický unikát. Ve druhém utkání už Bruins svoje ambice potrápit nejlepší celek Atlantické divize potvrdili.

Ale byla to dřina.

Po vyrovnaném průběhu otevřel skóre až ve 25. minutě Viktor Arvidsson. Zlomový moment pak přišel v čase 36:29, kdy hosté utekli do vedení 2:0 vpravdě laciným kouskem.


Geekie prostě nabral ve středovém kruhu puk na bekhend a mrsknul ho nazdařbůh do soupeřovy obranné třetiny. Ukko-Pekka Luukkonen pak poslal soupeři milý dárek.

Skákavý kus gumy podcenil a ten k překvapení celé arény skončil v síti.

Geekie vyhazoval puk ještě z vlastní poloviny hřiště!

„Upřímně jsem to jen nahazoval, ale nějak šťastně se to odrazilo. Bylo krásné vidět puk uvnitř,“ přiznal po utkání kanonýr Bruins, který dal v březnu jediný gól, ale v dubnu zase pravidelně „trefuje zařízení“.

David Pastrňák přišel v tomto případě k asistenci hodně snadno.

Pavel Zacha pak zvýšil v přesilovce na 3:0. Tady už byla Pastrňákova zásluha nezpochybnitelná. Český rozehrávač vyzval Zachu k teči přesně narýsovanou příhrou.

Pastrňák vede po dvou zápasech s 5 body (1+4) kanadské bodování play off.

V závěru přidal Arvidsson čtvrtý gól, ale domácí už přes veškerou snahu na další zvrat síly neměli. Gól na 2:4 dali v odvážné hře bez brankáře pět minut před koncem. Víc nesvedli.

„Hloupé góly se přihodí, ale čtyři, to je trochu moc. Poučíme se z toho a příště budeme lepší,“ slíbil finský gólman Buffala.

