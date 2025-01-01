Kulichův rival v Buffalu na vážkách. Sabres zvažují, co dál s Rosénem

1. září 12:45David Zlomek
Ještě před pár lety vkládalo Buffalo Sabres do Isaka Roséna velké naděje. Švédský útočník byl vybrán v prvním kole draftu 2021 jako čtrnáctý celkově a měl se stát jedním z pilířů ofenzivy. Dlouho tak byl přímým konkurentem Jiřího Kulicha. Jenže realita v NHL zatím vypadá jinak. Místo toho, aby si vybojoval stabilní místo po boku hvězd, stal se spíše stálicí na farmě v Rochesteru.
Rosén dorazil do zámoří v roce 2022. Na farmě v Rochesteru se okamžitě stal klíčovým hráčem – během tří sezon nasbíral přes 140 bodů a v play-off potvrdil pověst ofenzivního motoru. Jenže v prvním týmu Sabres se jeho příležitosti smrskly na pouhých 15 utkání, kde dokázal zapsat jedinou asistenci.
Důvod je prostý: Rosén není typem hráče do čtvrté lajny. Je to technik, střelec a tvůrce hry. Ve chvíli, kdy mu Buffalo nedokáže uvolnit místo v top six, ztrácí jeho přítomnost smysl. Ve spodní šestce působí nevýrazně.
Není tajemstvím, že uvnitř klubu sílí názory na to, že by Rosén mohl být součástí větší výměny. Jeho jméno se objevilo například v hypotetických balíčcích kolem obránce Bowena Byrama či při spekulacích o posílení Edmontonu, kde by mohl nahradit zraněného Zacha Hymana.
Rosénovi je teprve 22 let, stále má čas prosadit se v NHL. Jenže Sabres riskují, že pokud mu nedají šanci brzy, jeho status spadne na pouhé „AHL hvězdičky“. A stane se přesně ten moment, kdy se z prvokolového výběru stane hráč, který nikdy nepřekročil práh k velké kariéře.
Sabres si mohou dovolit Roséna podržet, kontrakt mají pod kontrolou. Jenže tlak roste: konkurence je velká a prostor v útoku omezený. „Isak má obrovský talent, ale do bottom six nám nesedí. Buď se prosadí nahoře, nebo bude lepší využít ho v nějaké výměně,“ souhlasí třeba Rachel Lenzi z The Buffalo News.
