Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00Jiří Lacina
Loni na konci jara vzbudil jeho příběh v Čechách velkou pozornost. Všichni si ho přáli coby mladého talentovaného borce vidět na mistrovství světa, místo toho si jej Václav Prospal vyžádal na farmu pro play off. Tam nakonec Rochester až tak daleko nedošel a Kulich zapsal v osmi zápasech 8 bodů (2+6).
Nyní se chystá na svou čtvrtou sezónu mezi profesionály. Během přípravy bohužel prodělal lehčí svalové zranění, které snad po čtyřech dnech zvládl a už je zase zpátky v tréninku. Má na co navazovat. Loni dostal od Lindyho Ruffa nezvykle hodně prostoru, odvděčil se 24 body (15+9) v 62 zápasech. Sám Kulich reflektoval svůj zápis tak, že rozhodně mohl být lepší.
V létě pracoval hlavně na fyzičce a schopnosti tvořit hru. „Hrát fyzicky a být tvrdší,“ opakuje už několikátý rok český útočník své plány do sezóny. „Lépe číst hru. Být lepším rozehrávačem. Upřímně jsem pracoval na mnoha věcech, ale na těchhle nejvíc.“
Do sestavy se vrátil ve středu. Těch pár dnů mimo ho ani trochu nebavilo. „Zase si zahraju s klukama. Když jste zraněný, jste sám. Je skvělé být zpátky,“ kvitoval návrat.
V AHL odehrál 123 utkání, dal v nich 53 branek, přidal 41 asistencí. Loni ve druhé půlce sezóny už se víc prosazoval i v NHL, když devět ze svých patnácti zásahu nasbíral během ledna a února. Chyběla mu konzistence. V některých zápasech jeho křídla zářila a Kulich až záhadně nebyl vidět.
Pozici centra každopádně přijal s povděkem. „Nemám problém hrát uprostřed i na křídle, ale pohodlněji se cítím na centru. Hrát centra je pro mě jednodušší,“ vysvětluje.
Trenér po něm chce větší důraz a energii. Hlavně pokud jde o střelbu. „Ano, moje střela je samozřejmě má zbraň,“ uvědomuje si rodák z Kadaně. „Měl bych střílet víc. Ale zase, když jsou chlapi volní, je to vždycky o správném rozhodnutí.“
V přípravě naskakoval Joshem Doanem a Jackem Quinnem. Proti Pittsburghu 22. září vedl mančaft s pěti střelami mezi tyče. Spolehlivý rozhodně musí být také v defenzivě.
„Jiří byl loni opravdu dobrý, na pozici top centera nastupoval proti nejlepším řadám soupeřů. Zároveň ale dokázali skórovat. Bylo by hezké, kdyby lajna Kulich, Quinn a Doan dokázala vytvořit totéž,“ přeje si Ruff a pokračuje.
„Chci vidět silné obranné nasazení. Víme, jak Kulich bruslí. Umí ujet z obranného pásma, a právě tohle bych chtěl co nejvíc vidět,“ dodává pětašedesátiletý kouč.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.