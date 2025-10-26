Kulich se dostává do provozní teploty, v posledních čtyřech utkáních získal čtyři body

26. října 17:13Jakub Ťoupek
Začátek sezóny mladému útočníkovi vůbec nevyšel, stejně jako celému Buffalu. Od první výhry proti Senators se ale jemu i týmu začalo celkem dařit. V dosavadních 9 utkáních zaznamenal 3+2, více než polovinu bodů pak pobral v dvojzápase s Torontem.
Po prvních utkáních se setkal Jiří Kulich s kritikou od hlavního trenéra Lindyho Ruffa. Ani on sám nebyl se svými výkony spokojen. „Absolutně jsem nehrál svoji hru, hledal jsem se ty první čtyři zápasy. Páté utkání už bylo lepší a na tom musím stavět,“ dodal v rozhovoru právě po pátém utkání.
„Druhá sezóna je ta nejtěžší, takže jsem se na to snažil připravit, jak nejlíp to šlo. Start nebyl ideální a byla to taková facka.“ Proti Ottawě dokonce málem přišel o místo v sestavě, nakonec se posunul o pár řad níž. Vrátil se ale brankou od prázdné, která jej trochu nastartovala.
Lindy Ruff mu dal opět důvěru na pozici prvního centra, kterou v posledních utkáních splácí na maximum. Proti Montrealu byl prvním střelcem Sabres, v prvním zápase s Torontem dokonce zazářil brankou i asistencí. Svou formu potvrdil i v odvetném zápase ve Scotiabank Areně nahrávkou na gól Thompsona.
Tage Thompson - Buffalo Sabres (3) pic.twitter.com/JKff8Lmf0D
— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) October 26, 2025
Český útočník tak jde správným směrem a buduje si svoji pozici v elitní formaci Sabres. Se vzestupnou formou celého týmu se pozvedne i jeho výkon a po dalším dlouhodobém zranění je jediným centrem, který se hodí do stylu hry prvních dvou formací.
Pro kadaňského rodáka se mohou dobrými výkony otevřít dveře i na olympijské hry, které se nezadržitelně blíží a právě šikovný jednadvacetiletý útočník může hrát stěžejní roli v českém výběru.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.