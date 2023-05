Kulich roste před očima. Kdy dostane šanci v Buffalu?

Před pár týdny si coby divák užil debut kamaráda Lukáše Rouska. V ochozech KeyBank Centera mu tleskali s Davidem Jiříčkem. Zatímco Jiříček šanci v Columbusu na závěr sezónu dostal a k tomu příslib, že se s ním počítá už do dalšího ročníku, Kulich dál tvrdě bojuje o budoucnost.

Za zády má velmi dobrou sezónu. Pokud se vám 46 bodů v 62 zápasech nezdá až tak moc, pak vězte, že šlo o pátý nejlepší výkon v Rochester Americans, ale hlavně 24 gólů byl nejlepší zápis v mužstvu. Kadaňský rodák nastřílel teprve coby čtvrtý osmnáctiletý hokejista (vztaženo k začátku sezóny) v dějinách AHL přes 20 gólů. První od Roberta Domiho v sezóně 1997-98.

To ještě o část sezóny přišel kvůli mistrovství světa dvacítek a o kus na samém konci základní části, kdy utrpěl zranění ve spodní polovině těla. To ho drželo ze hry i v úvodních dvou zápasech bojů o Calder Cup (play off AHL).

V sérii na tři vítězná utkání jeho Rochester oba duely prohrál. S Kulichovým návratem srovnal stav na 2:2. V dubnu devatenáctiletý Čech přispěl třemi body (1+0 a 1+1).

Postupná cesta vzhůru

Ten rok mezi chlapy za mořem mu dal hodně. Nejvíc se prý zlepšil ve hře bez puku. Taky se naučil vyhrávat souboje. Dál piluje už tak nadprůměrnou střelu. Nenechává se otrávit, když mu to nejde. Nepropadá frustraci.

„Defenzivně své návyky ohromně vylepšil,“ chválí Čecha trenér Americans Seth Appert. „Na začátku sezóny hrál dozadu hodně mizerně, protože to pro něj nebylo důležité. Jenomže abyste byli skvělým ofenzivním hráčem, musíte začít u defenzivy. U videa to hodně rozebíráme.“

Ještě zhruba před dvěma lety neměl zdaleka tak dobrou střelu. Otec mu prý doma na zahradě zařídil led a syn pilně trénoval. Nyní patří střela jednoznačně k jeho největším přednostem. Potvrdil to na šampionátu osmnáctek, kde byl s devíti trefami nejlepším střelcem, i na posledním šampionátu dvacítek, kde se stal rovněž jednou z našich nejvýraznějších postav.

Během uplynulého roku v Americe mu prý nejvíc pomohli spoluhráči z Rochesteru Matěj Pekař (0+4) a Lukáš Rousek (16+40). „Má velký potenciál zahrát si příští rok NHL,“ věští o pět let starší Rousek. „Je to velmi dobrý střelec, bude se dál zlepšovat.“

Juniorský turnaj na přelomu roku mu podle zámořských pozorovatelů hodně pomohl stran posílení sebevědomí a průbojnosti, s jejichž deficity se potýkal. Druhou polovinu sezóny měl i podle vlastních slov lepší než tu první. Vystříhal se výpadků formy, pravidelně skóroval, naučil se vracet pro ztracené kotouče. „Bylo fajn se zlepšit, teď jen vydržet,“ přikyvuje Kulich.

Vedení Sabres ho samozřejmě sleduje. Brzo by mohl rozšířit jádro mladých hráčů Buffala. „Na jeho letošní sezóně je nejúžasnější, v jak mladém věku to dokázal. Už kvůli pravidlům a všemu v tomhle věku totiž zřídkakdy vůbec někdo AHL hraje,“ zdůraznil generální manažer Buffala Kevyn Adams.

A kdy tedy přilétne laso z NHL? „Už jsem to řekl víckrát: Jakmile si budeme jistí, že je to pro něj nejlepší, místo dostane. Současně si ale myslím, že se má pořád ještě co učit,“ shrnul mnohoznačně hlavní stavitel Sabres.

