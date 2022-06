Kuemperovi nezlomilo vaz střídání ani díra v rozkleku. Francouzova šance se vzdaluje

Pro české fanoušky to je stále velmi ožehavé téma. Dostane Pavel Francouz ještě ve finále prostor? Jednička Colorada Darcy Kuemper předvádí od startu série výkony jako na houpačce, přesto si důvěru trenérů drží. Kouč Jared Bednar neprovede změnu v modrém půlkruhu ani před šestým zápasem na ledě Lightning. Jeho tým má znovu možnost ukončit letošní sezonu, jenže když zaváhá, rozhodne poslední bitva. Kuemper by měl podle své tradice v sudém utkání zazářit.

Zatím to totiž pokaždé dokázal. Na nepřesvědčivý první duel navázal čistým kontem, pochybnosti po pětigólovém vyhoření a střídání ve třetím klání zase rozprášil následnými 37 zákroky. V sobotu sice předvedl několik solidních akcí, ale po závěrečném hvizdu se připomínala hlavně jeho chyba z první třetiny, kdy propustil ránu Jana Rutty z velké vzdálenosti mezi rukou a tělem.

„Prošlo mu to tam, ale našli jsme způsob, jak se dostat zpátky do zápasu. To nic nemění na tom, že v této fázi sezony už není prostor k chybám. Darcymu přesto v tuto chvíli věříme,“ řekl lodivod celku z Denveru Jared Bednar oficiálnímu ligovému webu.

Avs s Kuemperem v brance doposud v play off ztratili jediné z necelých šesti venkovních utkání. Kanadský brankář přitom od startu vyřazovacích bojů dvakrát vypadnul kvůli zranění. Nebylo by žádným překvapením, kdyby závěrečnou sérii chytal pod injekcemi a prášky a s problémem, který mu na jistotě ubírá. Jde o pohár, hráči jsou schopní strach o své zdraví zařadit na druhou kolej.

„Dostal nás až sem,“ říkal na adresu Kuempera Bednar po poslední porážce. „Ve čtvrtém zápase série jste viděli, čeho je schopný. Jsme ve finále a vedeme i díky jeho výkonům 3:2.“

Ani Čech Pavel Francouz si však na ledě soupeřů nevedl zle. Dotáhl do vítězného konce čtyři duely, padl až v tom pátém, kdy ale přebral špatně rozehrané utkání proti Tampě od svého brankářského kolegy. I proto mu zůstala perfektní bilance šesti výher.

Jenže ani občasné přešlapy Kuempera zatím plzeňskému rodákovi cestu mezi tři tyče ve finále neodemykají. Pokud Kanaďan ve zbytku ročníku nevyhoří, nebo si neobnoví jedno ze svých zranění, prosedí Francouz závěrečné minuty na střídačce.

„Darcy je v hlavě zcela vyrovnaný,“ pochvaluje si obránce Avs Josh Manson. „Přesně to podle mě brankář potřebuje. Nesmí mu záležet na tom, co se stalo, musí si věřit. Stejně tak Darcymu věříme my, protože umí předvádět klíčové zákroky.“

Byť Kuemper naráží na jistá úskalí, musí se nyní plně soustředit na svůj výkon. Po Patricku Royovi může být totiž první jedničkou Colorada, která nad hlavu pozvedne blyštivou trofej pro šampiony. Když se mu to podaří, zařídí zároveň Francouzovi statut třetího českého brankáře se Stanley Cupem.

