Kučerovovo pravidlo? Manažeři chtějí platový strop i v play off

Loni to bylo obzvlášť horké téma. Všichni tak nějak věděli, co má Tampa Bay s Nikitou Kučerovem za lubem. Nikdo však nemohl nic udělat, o provinění proti pravidlům nešlo. Management Blesků využil skulinky v pravidlech. To se ale ostatním manažerům nelíbí a tuhle skulinku chtějí zacpat.

Jen pro připomenutí. Platový strop se v play off nepočítá, stejně tak se v základní části nepočítá plat hráčů umístěných na listině dlouhodobě zraněných. Když si dáme jedna a jedna dohromady, vyjde nám, že když tým po konci základní části vyjme daného hráče z listiny, může mít plat, jaký chce, a stejně bude ve vyřazovací části hrát.

V posledních letech bylo takové jednání pod světly reflektorů dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2015, kdy od února nehrál Patrick Kane. Díky tomu, že uvolnil místo pod platovým stropem, mohlo Chicago přivést posily v čele s Antoinem Vermettem.

To samé předvedla loni Tampa Bay, které dokonce celou základní část, byť zkrácenou, chyběl Nikita Kučerov. Na Floridu díky tomu mohl přijít například David Savard.

Oba hráči pak nastoupili hned do prvního zápasu play off. Chicago i Tampa Bay následně vyhráli Stanley Cup.

Jen mimochodem, loni, kdy se stal případ Kučerova, byl platový strop stanoven na 81,5 milionů dolarů. Na konci sezony však činil součet platů mistrovských hráčů 98 milionů!

Ani jeden tým neudělal nic špatně, jednoduše využil pravidel. To se však ostatním nelíbí, i proto bude toto téma předmětem diskuzí, které se odehrají příští týden na setkání generálních manažerů a zástupce ligového komisionáře Billa Dalyho.

„Bude to zajímavé, hned několik manažerů o prodloužení pravidla o platovém stropu až do play off hovoří už měsíce,“ prozradil novinář Pierre LeBrun.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+