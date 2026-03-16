Kučerov vyprovokoval Dobeše, Dostál se málem porval, Vejmelka mezi hvězdami

25. dubna 18:15Tomáš Zatloukal
Být titulek nafukovací, začíná slovy: tři Češi v masce, tři výhry! Lukáš Dostál, Jakub Dobeš i Karel Vejmelka pomohli svým mančaftům, které na startu 1. kola pasovalo do favoritů skutečně jen málokdo, k triumfům a k vedení v sérii 2:1 na zápasy. Každému z krajánků v betonech okořenilo úspěšný večer vícero zajímavých momentů. Třeba?
Dostál by v kleci Kačerů u další divoké přestřelky s edmontonskými Olejáři.
Nejde o šok, narazily na sebe dva týmy s vynikající palebnou silou a defenzívou děravou jako ementál.
I napotřetí tak brněnský rodák čtyřikrát inkasoval, opět nevytlačil úspěšnost zákroků nad 90 procent, nicméně podruhé za sebou slaví vítězství. A to za bouřlivé kulisy.
Do Anaheimu se vrátilo play-off po osmi letech a fanoušci, mezi kterými nechyběl ani legendární Fin Teemu Selänne, si tenhle comeback náležitě užívají. Byl stylový - v Honda Center padlo 11 gólů, sedm do edmontonské klece.
After the goal, Kucherov said something to Jakub Dobes, who gave him a shot, and then Erik Cernak gave Dobes a shot right back ???? https://t.co/UipblvlD2E pic.twitter.com/uqBKyV0Zip
— Gino Hard (@GinoHard_) April 25, 2026
Na ledě to jiskřilo, po závěrečné siréně málem došlo na hromadnou bitku za Dostálovým brankovištěm.
Ready rozdávat rány byl i mistr světa z Pragana, mohl ukázat, co se naučil na tréninku od Cuttera Gauthiera, z druhé strany kluziště přijížděl Connor Ingram, nečekaná jednička Oilers.
Rozhodčí se ovšem postarali o to, aby se k sobě oba kohouti nedostali.
Ještě dovětek k číslům... stejně jako v případě Jakuba Dobeše, který podruhé pomohl porazit tampské Bolts, když kryl 15 ze 17 ran, platí, že statistiky jsou jako bikini. Napoví mnohé, ale neukážou všechno.
Dostál předvedl pár těžkých zákroků a chvílemi čaroval i "Dobby", který zažil blízké setkání třetího druhu. Aby se ho někdo, bez ohledu na jmenovku (byl to Nikita Kučerov), pokoušel rozhodit tím, že na něj pořvává a těsně před ním bujaře slaví gól?
THE DUCKS SECURE THE GAME 3 WIN AND WE HAVE CHAOS AT THE BUZZER pic.twitter.com/xopFzI3JjS
— Sportsnet (@Sportsnet) April 25, 2026
To se čahounovi z Ostravy pranic nezamlouvalo. A tak se po hvězdném Rusovi ohnal, odstrčil ho. Jako třetí se zapojil do incidentu jeden z Kučerových druhů - slovenský bek Erik Černák.
Mimochodem, Dobeš na provokaci odpověděl i po gólmansku - svou svatyni zamkl, do konce mače už neinkasoval.
Slaví i Vejmelka, který byl vyhlášen druhou hvězdou večera díky třicítce lapeným pukům. Jeho výkon byl o to zásadnější, když uvážíte, že se Utah doma ocitl pod těžkou palbou Vegas.
Zlatí rytíři přestříleli Mamuty 32 ku 12. Přesto je při jejich (pre)historické premiéře neulovili. Zejména díky bravurní práci fantoma z Třebíče, který chytá v obráceném gardu a už jen tím pro kdekoho představuje těžký oříšek k rozlousknutí.
Své o tom ví o Tomáš Hertl, který si na Vejmelku v této sérii ještě nepřišel. A právě proti spoluhráči z olympiády vytáhl "Veggie" jeden ze svých top kousků (trumfla ho snad jen závora proti Brettu Howdenovi).
Čistá práce. A razítko na povedenou noc gólmanů ze srdce Evropy.
Karel Vejmelka ničí střelce VGK, včetně Tomáše Hertla.
— Matěj Hejda (@matej_hejda33) April 25, 2026
Na druhé straně se dějou věci 4???? z osmi střel. https://t.co/xFOYLz6RFt pic.twitter.com/2sahAX67IH