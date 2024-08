Kubalík se Zadinou stále na čekané. V zámoří vidí řešení v Coloradu

Na trhu s volnými hráči už není mnoho echt kvalitních hráčů a každý, kdo je na trhu, má kolem sebe nějaké otazníky. Proto v tuto chvíli dává větší smysl zkouška než garantovaná smlouva, Jakub Vrána by mohl povídat.

Hráče za levno nebo na zkoušku rádi vodí do Colorada. Loni na podzim přišel do kempu na test Joel Kiviranta. Smlouvu v NHL si nevysloužil hned, ale odešel do AHL, tvrdě pracoval, a nakonec ji dostal.

Kdo by to mohl být letos? Portál Colorado Hockey Now si vyhlédl čtyři jména, dvě z nich jsou čeští útočníci.

Avalanche prý v minulé sezoně hodně skautovali Ottawu Senators a asi se jim nelíbilo, co viděli v Dominiku Kubalíkovi, jinak by ho přivedli, ale pokud potřebují bodujícího útočníka, mělo by smysl se na něj v kempu podívat.

Kubalík sice kromě střílení gólů nenabízí nic moc jiného, ale skórovat umí. „Působí na mě jako jeden z těch, kteří dávají hodně gólů ve špatných týmech, ale stojí za to se na něj podívat, zvlášť na zkoušku. Prochází nejhorší sezonou své kariéry v NHL, ale v předchozích čtyřech nastřílel mezi 15-30 góly,“ připomíná autor Evan Rawal.

Pak je tu Filip Zadina.

„Je pravděpodobné, že naplní potenciál, který v něm všichni viděli, když se v roce 2018 stal šestkou draftu?“ ptá se Rawal a sám sobě odpovídá: „Ne, ale jako hráč do kempu a do týmu, kterému by se možná hodila nějaká šikovnost dopředu, by nebyl nejhorším hráčem, kterého by bylo možné přivést.“

To určitě ne, byť se Zadinovi nepovedla minulá sezona a neškrtnutí ze sestavy na mistrovství světa psychice asi taky moc nepřidalo.

Zadina loni v létě podepsal smlouvu se San Jose, aby dostal šanci na větší čas na ledě a větší roli, ale nevyšlo to. Ve čtyřiadvaceti letech mu pravděpodobně dochází šance ukázat, že do NHL patří. „Silně pochybuji, že by se dokázal udržet v první šestce týmu, který aspiruje na pohár, ale nikdy nevíte, kdy to s ním prostě klapne. To je důvod, proč ho přivést do kempu na zkoušku,“ dodává Rawal.

