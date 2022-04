Kubalík se podílel na výhře Blackhawks

V jediném zápase dnešní noci přivítalo Chicago na svém ledě Philadelphii. A domácí hráči věděli, že je nečeká nic lehkého, i když se Flyers letos příliš nedaří. Letci totiž zvítězili v předešlých 6 vzájemných duelech.

CHICAGO BLACKHAWKS - PHILADELPHIA FLYERS

3:1 (2:0, 0:0, 1:0)

Blackhawks přehráli Flyers, Kubalík asistoval

Domácí se dostali již ve druhé minutě do vedení, kdy se na trefě Gustafssona podílel asistencí Dominik Kubalík. V sedmé minutě to bylo už o dva góly a tento náskok stačil Blackhawks až do konce zápasu.

Branky a nahrávky

2. Gustafsson (Toews, Kubalík), 7. Toews (Lafferty), 48. DeBrincat (Kane, McCabe) – 9. Hayes (Laughton, Konecny)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 34 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (CHI) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1%, odchytal 59:43

Felix Sandström (PHI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 56:37



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+1, +1 účast, 32 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:17

Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Toews (CHI) 1+1

2. Alex DeBrincat (CHI) 1+0

3. Jake McCabe (CHI) 0+1

Asistence Dominika Kubalíka

