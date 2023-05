Kubalík o MS: Snad tu za rok nebudu! S Detroitem chceme do play off

Je jednou z nejvýraznějších tváří národního mužstva na letošním mistroství světa. Není však tajemství, že by byl Dominik Kubalík nejraději někde jinde. Národní dres pochopitelně obléká rád, ale ještě radši by hrál o Stanley Cup.

„Budu moc rád, když budu za rok touto dobou dělat něco jiného,“ usmál se český útočník.

Tím něčím je pochopitelně boj v play off. Detroit se v této sezoně jevil poměrně solidně, fanoušci byli rádi za další progres, který znamenal, že Red Wings skončili dvanáct bodů za Floridou v boji o druhou divokou kartu.

„Byli jsme dobří. Udělali jsme krok, který jsme potřebovali udělat,“ byl spokojený Kubalík. „Ještě jsme ale neskončili. V příští sezoně budeme zase o něco lepší.“

Bude to však stačit na play off? Kubalík se domnívá, že Red Wings od toho nejsou příliš daleko.

„Od začátku sezony jsme udělali spoustu dobrých věcí,“ řekl Kubalík. „Většinu času jsem měl pocit, že se do play off dostaneme. Pak jsme ale měli úsek pěti neboti šesti zápasů, kdy jsme ani jednou nevyhráli. Tak nějak jsme se propadli v tabulce, a to nám v podstatě zabilo sezonu. Bylo to těžké, protože 55 zápasů hrajete o něco, co vám pak během pár utkání uteče.“

Kubalík hovoří o (ne)formě z konce února. Prohra 0:3 s Lightning všechno načala, dvě drtivé porážky s Ottawou pak prohloubily krizi, která přerostla v šestizápasovou sérii proher, jež potopila jejich naděje na play off.

Pro Red Wings to byla sedmá sezóna v řadě, kdy se jim nepodařilo postoupit do play-off. K tomu, aby se tato série zlomila, by měl pomoci i Kubalík. Ten se během sezony potýkal s nevyrovnaností výkonů, nicméně jeho přínos byl i tak velký. Díky zisku 45 bodů zůstal jen bod od svého karierního maxima.

„Každá sezona byla něčím trochu jiná,“ řekl sedmadvacetiletý útočník. „Vždycky se v ní našlo něco, z čeho jsem se poučil a co mi pomohlo jako hráči, a dokonce i jako člověku. Cítil jsem, že jsem letos udělal další krok, což je dobré pro mou kariéru. Doufám, že to tak bude pokračovat i nadále.“

V další sezoně ho čeká však kromě týmového tlaku i osobní, jelikož bude bojovat o nový kontrakt.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+