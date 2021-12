Kubalík k McDavidovi? Mezi Chicagem a Edmontonem prý zvoní telefony

Spekulace o možném přestupu Marca Andre Fleuryho z Chicaga do Edmontonu není jediná, která se tímto směrem zmiňuje. Podle několika zámořských zdrojů probíhá mezi stejnými organizacemi i komunikace o možném příchodu Dominika Kubalíka.

Předně, oba kluby jsou spolu zvyklé obchodovat. Připomeňme výměnu Duncana Keitha, trojnásobného šampióna Stanley Cupu, který od letošní sezóny nosí dres Olejářů. Chicago si v tomto případě neponechalo z veteránovy mzdy ani dolar. To by v případě Kubalíka asi muselo. Anebo by muselo jít o trejd cenově srovnatelných hráčů, spekuluje hockeywriters.com.

Asi nejpalčivější problém zůstává nadále v edmontonském brankovišti. Mike Smith je v devětatřiceti letech jedním z nejstarších brankářů NHL. Oilers mají ty nejvyšší ambice. Smith už zkrátka není ve věku, kdy je může dovést na vrchol. O šest let mladší Mikko Koskinen, jenž strávil většinu kariéry v KHL, nemá špičkovou výkonnost. Třiadvacetiletý Stuart Skinner se v NHL teprve rozkoukává.

Ken Holland před sezónou post brankáře intenzivně řešil, ke změně ale nakonec nedošlo. Sázka na předešlý tandem byla spíš východiskem z nouze. Pakliže nebudou výkony maskovaných mužů Oilers uspokojivé, je možné, že do uzávěrky přestupů přijde z Chicaga Fleury i Kubalík současně. Nahrává tomu fakt, že Blackhawks hrají mizerně a mohou tak patřit mezi „sellers“ (prodejce).

Dominiku Kubalíkovi končí po této sezóně smlouva, která mu letos garantovala 3,7 mil. dolarů. Bude v postavení RFA, tedy chráněného agenta, což dává případnému novému klubu exkluzivní práva vyjednat si s ním spolupráci na další roky. Rodák z Plzně nemůže pláchnout bez náhrady.

Český snajpr hraje v NHL třetí sezónu. Předloni se uvedl 30 brankami v 68 zápasech. Loni navázal 17 zásahy v 56 duelech. Letos se zatím trefil šestkrát ve 30 startech. Za očekáváním zůstává především při hře pět na pět, kdy skóroval jen třikrát. Změna by mu možná prospěla.

Kubalík má pověst střelce a na křídlech je v Edmontonu přeci jen víc prostoru než uprostřed útoku. Z možnosti nastupovat po boku centrů Connora McDavida nebo Leona Draisaitla se zřejmě tají dech každému. Kdo by o takovou pozici nestál?

Když už jsme u Oilers, doplňme ještě jeden drb, který šel poslední týdny internetem. I když z tohohle mráčku pravděpodobně nezaprší, Ken Holland údajně kontaktoval trenéra Mikea Babcocka. Edmonton sice po šesti porážkách dvakrát vyhrál, pozice Davea Tippetta ale rozhodně není bůhvíjak jistá. Holland je protřelým manažerem, který se nebojí zmapovat všechny možnosti.

