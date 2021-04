Kteří brankáři by ještě před koncem přestupů mohli změnit dres? Ve hře je mnoho variant

Konec přestupního období NHL je 12. dubna, tím pádem jsou manažeři všech klubů ve stále větší a větší pohotovosti. Také letos je zřejmě čekají velice rušné poslední hodiny. Spekuluje se o výměnách, které by se mohly dotknout i mnoha mužů v maskách. Rozhodně není tajemstvím, že například týmy Colorada nebo Washingtonu by posily do brankoviště rozhodně rády přivítaly. Zámořští novináři tedy nabídli seznam dvanácti gólmanů, u kterých je stěhování v nejbližších hodinách možné.

Působiště by mohl změnit Jonathan Bernier, který třetím rokem hájí branku Detroitu. Generální manažer Steve Yzerman případný trejd nevylučuje. Detroit s největší pravděpodobností ani letos nepostoupí do play-off, proto by možné Bernierovo uvolnění za nabídnutou volbu v draftu mohlo být logickým vyústěním situace. Možnosti jednání však brzdí momentální zranění dvaatřicetiletého brankáře, jemuž zároveň po sezoně končí smlouva. Kouč Jeff Blashill se ale nechal slyšet, že v horizontu pár dnů se Bernier mezi tři tyče vrátí.

Loď kapitána Johna Tortorelly by mohl opustit jeden z brankářské dvojice Elvis Merzlikins – Joonas Korpisalo. Jedničkou týmu je Korpisalo, avšak jeho úspěšnost zákroků není bůhvíjak vysoká, přesněji se pohybuje na devadesáti procentech. Merzlikins má lepší čísla, ovšem v neprospěch výměny může hrát jeho vyšší plat. Generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen ale ukázal už v minulých letech, že se s koncem přestupního období nebojí experimentovat.

Změna dresu může potkat i Davida Ritticha. Český brankář se po příchodu Jacoba Markströma z Vancouveru musí v Calgary spokojit s pozicí dvojky. Rittichova čísla rozhodně nejsou špatná, přestože si jihlavský rodák sem tam neodpustí nějaké to zaváhání. Zájemců by mohlo být hodně, neboť Rittichovi je stále pouze osmadvacet let. Plameny do play-off zřejmě nepostoupí, proto je pravděpodobné, že se vedení klubu možnostem investování do budoucnosti nebude bránit.

Chris Driedger toho v NHL moc odchytáno zatím nemá. Statistiky však měl velmi dobré už v loňské sezoně, přičemž letos na hranici 93% úspěšnosti zákroků setrvává. Jedničkou skvěle hrající Floridy je Sergej Bobrovskij, avšak Driedger jej perfektně zastupuje. Nicméně Panteři do budoucna počítají s talentovaným Spencerem Knightem. Tím se tedy může otevřít prostor pro případnou Driedgerovu výměnu, za kterou by Florida mohla přivést zajímavé jméno do obrany či útoku. Driedgerova letošní gáže 850 tisíc dolarů by mohla nejednoho zájemce o služby šestadvacetiletého brankáře pořádně lákat.

Brankář Linus Ullmark patří mezi nejcennější zboží Šavlí z Buffala. Do série rekordních proher téměř namočen nebyl, protože hned celý měsíc strávil na marodce. Chytá za nejhorší tým soutěže, i tak se ale drží na velmi solidní 91,9% úspěšnosti zákroků. Sedmadvacetiletému Švédovi po sezoně končí smlouva, zároveň není moc pravděpodobné, že by v Buffalu podepsal kontrakt nový. Za Ullmarka by Sabres mohli získat zajímavé pozice na draftu.

Zkušený Devan Dubnyk se zatím nedokázal vrátit do svých perfektních čísel, kterými v minulosti v Edmontonu či Minnesotě ohromil. S Martinem Jonesem momentálně vytváří nepříliš silný brankářský tandem San Jose. Dubnyk se po sezoně stane volným hráčem, takže i v jeho případě se pro Žraloky otevírá zajímavý manévrovací prostor. Pro přední týmy se tento kanadský brankář může stát kvalitní pojistkou do tzv. taxi squadu. San Jose by se trejdu nebránilo, zřejmě by si ale muselo ponechat část Dubnykova platu.

Arizona má dlouhodobě velice kvalitní brankáře. Velkou rybou na trhu se tak může stát jeden z dvojice Darcy Kuemper – Antti Raanta. Ani jeden ale v posledních týdnech nechytal, takže pro případné zájemce může být jejich angažování riskem. Raantovi končí smlouva po této sezoně. Finský brankář by se tedy mohl stát krátkodobou výpomocí. Potencionální výměně brankářské jedničky zase může nahrávat Kuemperovo výborné play-off z minulé sezony. Proč by se však Arizona chtěla jednoho ze svých brankářů zbavovat? Odpověď zní jasně. Pro budoucnost. Potřebuje totiž získat mnohem výhodnější pozice na draftu.

Carolina hraje v letošní sezoně výborně, a proto směle může kráčet za co nejvyšším konečným umístěním. Generální manažer Don Waddell se už dříve nechal slyšet, že pokud by potřeboval posílit ofenzívu, odejít by mohl jeden z brankářského trojlístku Hurricanes. Nevyloučil ani případnou výměnu Petra Mrázka, avšak vzhledem k jeho výborné formě před a po zranění je pravděpodobnější odchod Jamese Reimera nebo Alexe Nedeljkovice.

I ve zkrácené základní části 2021 se můžeme těšit na velmi zajímavý poslední přestupový den. Vyplní se slova zámořských novinářů a dojde k akcím kulový blesk i na brankářských postech?

