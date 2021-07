Krutil v zámoří zaujal. S farmou Chicaga podepsal novou smlouvu

V průběhu minulé sezony udělal obrovský progres. Michael Krutil si svými výkony řekl o kontrakt s farmou Chicaga, kde následně naskočil do 21 zápasů. A dres týmu Rockford IceHogs oblékne také příští rok.

Klub o tom informoval na svých webových stránkách.

„Jsem rád, že je zpět. Ve svém mladém věku udělal velký pokrok. Jsem nadšený, že budu u jeho dalšího rozvoje,“ uvedl hlavní trenér Derek King.

„Ví, co od nás může očekávat a já očekávám, že se znovu posune dál,“ dodal King.

Krutil se po mistrovství světa do dvaceti let zúčastnil kempu Chicaga. Trenéry organizace přesvědčil, později se dočkal zkušební smlouvy s farmářskými IceHogs.

„Měl jsem štěstí, že jsem se na kempu Chicaga prosadil a poslali mě na farmu. Musím říct, že jsem byl maximálně spokojený. Bylo tam super zázemí, super tým, super realizační tým… Prostě bomba!“ vyprávěl devatenáctiletý obránce v nedávném rozhovoru pro hokej.cz.

Od února do května tak sbíral první zkušenosti v American Hockey League, otrkal se ve 21 utkáních. Do statistik zapsal tři asistence a na ledě v průměru strávil přes patnáct minut.

„Většinou tam jsou buď mladí hráči, kteří se snaží probojovat do NHL, nebo hráči, kteří už NHL hráli. Je tam taková konkurence, že se to ani nedá popsat. Všichni se o to perou, hraje se do těla. Dá se říct, že úroveň je krůček od NHL,“ pravil Krutil o farmářské soutěži.

Jeho rozvoj bude dál probíhat přímo pod dohledem Chicaga. Blackhawks si ho vybrali loni na draftu ve čtvrtém kole jako celkově 110. Z českých hráčů přišel na řadu jako čtvrtý.

Ročník odstartoval jedním duelem za juniorku Sparty, pak se přesunul do prvoligových Litoměřic. Před podzimním lockdownem stihl čtyři zápasy, ve kterých vstřelil jednu branku.

Na přelomu roku se Krutil představil na šampionátu dvacetiletých v Edmontonu, kde nastoupil dohromady čtyřikrát.

