Krotitel Blesků, hokejový fenomén! Tkachuk ukázal, proč za něj dal Zito majlant

Nemusíte Matthewa Tkachuka milovat, svým vydupaným odchodem z Calgary si kdekoho proti sobě popudil. Jedno se mu ale musí nechat – na ledě je dominantní silou, a to nejen když se zrovna hraje na půl plynu All-Star Game (americká superstar o víkendu získala trofej pro MVP tradiční exhibice). Tkachuk umí čnít nad všemi také v ostrém zápase. U Flames to potvrdil mnohokrát, třeba pokořenou stovkou nebo dvěma pětibodovými večery. Teď vystřihl první takovou show i za Pantery.

Bill Zito byl označován za blázna.

Mnohým přišlo odstupné, které průbojný generální manažer, co léta býval hráčským agentem, obětoval za Tkachuka, jako naprostá zhůvěřilost.

Jenže Zito věděl, koho přivádí. Starší ze synů legendárního "Big Walta" byl podle analytiků v minulé sezoně jedním z nejužitečnějších plejerů v NHL. Pro svůj tým uměl ukrást vítězství jako málokdo.

Přesně takového hráče na Floridě, především pak po tvrdé lekci v druhém kole loňského play-off, potřebovali.

Někoho, kdo sám o sobě změní pravidla hry. A pomůže ve veledůležitých zápasech, ve kterých se z dravých šelem stávala krotká koťátka. V derby s Tampou, ať už v základní části, nebo ve vyřazovacích bojích.

Tkachuk v noci na úterý přesvědčil hokejový svět o tom, že má moc krotit Blesky.

Arcirivala z druhého břehu poloostrova zničil suverénním výkonem opentleným dvěma góly a třemi asistencemi. Skvěle přihrával, hýřil pohybem, precizně tečoval, prokázal ochotu jít do míst, kde to na ledové ploše zpravidla pěkně bolí.

Nebyl u jediné obdržené branky, vracel se.

Díky této kombinaci kvalit je považován za hokejového jednorožce. Naprosto unikátního hráče, jehož um si možná dovedete složit z několika borců, ale rozhodně za něj nenajdete adekvátní náhradu v jediném muži.

"Všichni k té výhře přispěli. Bob se blýskl důležitými zákroky, podržel nás," odmítal si Tkachuk přisvojit zásluhy na drtivém triumfu 7:1. Triumfu, který byl jubilejním osmistým pro floridského kouče Paula Maurice.

"Přišlo mi, jako bychom byli stále na dovolené," láteřil Jon Cooper, trenér Tampy. "Soupeř ukázal o poznání větší touhu vyhrát než my. Dostávali se snadno do našeho pásma a dělali si tam, co chtěli. A výsledek vidíte sami."

Tkachuk teprve bude muset obhájit svou příslušnost ke světové extratřídě v play-off.

Do této chvíle mu ale, co se předváděné hry, nedá vytknout zhola nic. Naopak, slušela by mu nominace na Hartovu trofej, zaslouží si veškerá slova uznání, která vás napadnou.

Vždyť bodoval sedmkrát za sebou, za posledních 15 duelů zvládl 28 bodů (10+18), celkem je už na 71 zápisech do statistik. Produktivnější jsou jen čtyři hokejisté, včetně nedostižných kumpánů Connora McDavida s Leonem Draisaitlem.

Táhne mančaft na svých bedrech, je "x-faktorem". Jeho poslední show budiž příslibem, že případný střet Cats a Bolts bude v bitvách o Stanley Cup tím dosud nejpamátnějším.

