Kronika Dynamo100: Nejlepší dárek k Vánocům nejen pro pardubické fanoušky!

Unikátní kronika DYNAMO100, která na 600 stranách shrnuje bohatou historii pardubického klubu, by neměla chybět v knihovně žádného fanouška. Na své si však přijdou i fanoušci českého hokeje, na které čekají stovky informací, které jinde nenajdete! Nechybí sestavy, data a výsledky všech zápasů včetně střelců branek, konečné tabulky a bodové příspěvky jednotlivých hráčů. Kronika je v prodeji ve fanshopu Dynama.

Věděli jste, že za Pardubice si zahrál i legendární Ivan Hlinka? Nebo, že už 70 hráčů si zahrálo jak v Dynamu, tak v kanadskoamerické NHL?

Další stovky informací nabízí unikátní publikace pardubického klubu. Kronika Dynamo100 je dokonalý popis všech dosavadních 74 sezon, v nichž během prvních sta let existence pardubický klub působil v nejvyšší soutěži. Nechybí sestavy, data a výsledky všech zápasů včetně střelců branek, konečné tabulky a bodové příspěvky jednotlivých hráčů.

Kromě toho se můžete podívat na přehled všech hráčů i trenérů, kteří se v té době v pardubickém dresu objevili.

V knize je celkem 750 tisíc písmenek a 2 miliony znaků, které jsou doplněny o 1000 fotografií. Čtení vám tak vystačí na dlouhé dny i večery, během kterých si připomenete události, na které jste dávno zapomněli a dozvíte se informace, o kterých jste ani nevěděli, že je potřebujete znát!

Kronika Dynamo100 zkrátka nabízí unikátní vhled do historie jednoho z největších hokejových klubů u nás. Doma by ji opravdu měl mít každý fanoušek Dynama. Myslete na to, až budete objednávat vánoční dárky.

Share on Google+