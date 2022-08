Kroky superhvězd Markströma znervoznily, teď ale říká: Budeme ještě lepší

Jen Igor Šesťorkin dostal při hlasování o letošním majiteli Vezinovy trofeje víc hlasů. A nebylo to poprvé, kdy Jacob Markström figuroval mezi přední aspiranty na trofej pro nejlepšího gólmana NHL. Ostatně i jeho smlouva na 36 milionů dolarů dokládá, že patří k absolutní brankářské špičce. Jenže nemládne, je mu už dvaatřicet, a tak se mu moc ulevilo, když calgarský generální manažer Brad Treliving pohotově zareagoval na odchod Johhnyho Gaudreaua a Tkachukovu žádost o výměnu.

Počínání amerických superhvězd zatřáslo Markströmovou víru v zisk Stanley Cupu s Flames.

Přiznal to bez okolků při pařížském setkání s novináři.

"Honilo se mi hlavou spousta myšlenek," neskrýval, že začal dumat o tom, kam Calgary směřuje a jaké budou ambice Plamenů. Přece jen před dvěma lety nepřišel od divizního rivala z Vancouveru, aby asistoval u přestavby kádru. To by býval mohl zůstat u Canucks.

Markström měl jiný cíl a Treliving švédského čahouna přivábil i díky tomu, že postavil silný, kvalitní mančaft, co měl reálnou šanci na okamžitý úspěch.

Ztráta tandemu G&T představovala brutální oslabení, Flames přestali platit za horkého kandidáta na pozvednutí nejslavnějšího z hokejových pohárů. Markströmovi to hodně šrotovalo v mysli, možná cítil i bezmoc. Ale z letargie vytrhl mistra světa z roku 2013 Treliving.

"Treliving velmi rychle všechny uklidnil. Řekl nám, že žádná přestavba není v plánu, že dál budeme usilovat o nejvyšší příčky a že zkusí přivést posily. Nechtěl jen sedět se založenýma rukama a čekat, kdo na něj zbude," popsal Markström přístup calgarského GM.

.Flames nakonec krom toho, že za Tkachuka získali Jonathana Huberdeaua, tedy přímou náhradu za Gaudreaua, a MacKenzieho Weegara, přivedli i Nazema Kadriho. Nejlepšího ze zbývajících hráčů na volném trhu!

Markströmovi takové kroky dodaly kuráž, a tak říká: "Podle mě budeme ještě lepší než v minulé sezoně. Opravdu tomu věřím. Treliving přivedl přesně ty hráče, které chtěl a potřeboval, a teď vypadáme na papíře jako skvělý tým. Teď už to jen přenést na led."

Rodák z Gävle cítí ohromnou motivaci a říká. "Chci chytat ještě častěji než loni." To určitě rád slyší trenér Darryl Sutter, který si libuje v tom, když má k ruce zkušenou jedničku, co je ochotná stát mezi třemi tyčemi noc co noc.

Markström v ročníku 2021/2022 odčapal 63 mačů s parádní úspěšností 92,2 procenta. NHL kraloval v počtu nul (9). Teď chce další.

