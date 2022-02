Krize je za námi, věří McDavid s Draisaitlem. Co říkají na Kanea a Koskinena?

Od 30. prosince do 21. ledna hokejistům Edmontonu rozhodně nebylo do zpěvu. Kanadský celek, který do sezony nakročil v parádní formě, se tabulkou postupně propadal. Nyní se však zdá, že Olejáři znovu našli ztracené sebevědomí, neboť bodovali už šestkrát v řadě. Jak hodnotily největší hvězdy Oilers výkonnostní protipóly svého týmu?

„Hledali jsme způsoby, jak znovu začít zápasy vyhrávat,“ přiznává kapitán Connor McDavid, jenž v období krize odehrál pět utkání s bilancí dvou branek a dvou asistencí. Ve dvou bitvách dokonce nebodoval vůbec, což u útočníka s číslem 97 na zádech v posledních letech zvykem nebývá.

„Z krize jsme se už ale dostali. Získali jsme zpět sebevědomí, což jsme nutně potřebovali. Z posledních zápasů mám opravdu dobrý pocit,“ navázal spokojeným tónem. „Zároveň si ale myslím, že přestávka přišla v nevhodnou dobu. Zrovna když jsme odehráli velmi dobré duely. Snad na ně navážeme,“ přeje si.

Před víkendovým programem, při kterém se v Las Vegas sešly hvězdy všech týmů NHL, vyhráli Olejáři pět duelů ze šesti. Prohráli pouze v prodloužení na ledě Ottawy. „Občas si podobnou krizí, jakou jsme měli, projde každý tým. Sice jsme se v tom utápěli trošku déle, ale to je právě něco, co nás později může jen a jen posílit. Když pak z toho vyjdete úspěšně, udělá vás to mentálně silnější,“ souhlasí Leon Draisaitl se svým parťákem.

Obávaná kanadsko-německá dvojice se po snovém úvodu ročníku malinko zadrhla. Ještě před několika týdny McDavid s Draisaitlem vládli produktivitě celé zámořské soutěže, jenže nyní patří první místo bodování Jonathanu Huberdeauovi z Floridy. Je pravdou, že elitní Panter odehrál více utkání, avšak třeba v životní formě hrající Nazem Kadri z Colorada nasbíral stejně jako McDavid 60 bodů ve 41 zápasech.

Snadný leden si neprožil ani brankář Mikko Koskinen, jenž byl kritizován ze všech stran. Během série proher si připsal jen 85,5% úspěšnost zákroků. „Lidé na něj byli tvrdí. Vrátil se silnější, poněvadž předvedl několik opravdu velmi dobrých výkonů,“ připomíná Draisaitl.

Vedení Oilers sáhlo na trhu s volnými hráči po Evanderu Kaneovi, který po vyhazovu ze San Jose neměl angažmá. Podepsání problémového útočníka si ale edmontonští tahouni pochvalují. „Kluci ho přivítali parádně. Hrál dobře a bude se zlepšovat,“ tuší McDavid. Draisaitl navázal slovy: „Dlouho předtím nehrál zápas, tudíž si trošku déle zvykal. Zlepšuje se však každým duelem. Je to hráč, který nám pomůže.“

