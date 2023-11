Krize Isles? Lamoriello trenéra drží, více chce naopak od svých hvězd

Krize Islanders nebere konce. V poslední době se sice výsledky výrazně zlepšily, nicméně nic to nemění na nespojenosti fanoušků a touze po atraktivnějším a živějším hokeji. Třeba by ho nabídl nový trenér. To ale šéf klubu Lou Lamoriello odmítá.

Před cestou týmu do západní Kanady fanoušci v UBS Areně skandovali, aby byli Lambert i Lamoriello propuštěni. Po návratu Islanders z Calgary s přerušenou sérií porážek byli domácí fanoušci o něco spokojenější – před sobotní prohrou 0:1 po nájezdech s Flyers vyhráli třikrát v řadě, body nyní získali v šesti zápasech v řadě, ale Lamoriello byl přesto na skandování dotázán.

"Nemám žádnou odpověď," řekl. "Stejně jako nemám žádnou reakci, když napíšete nějaké ošklivé věci. Je to součást hry. Je to součást vaší profese a já si fanoušků vážím. Mají právo dělat to, co cítí. Mám rád jejich vášeň. Nevadí mi to. Očekává se od nás, že budeme vyhrávat."

Na koho Lamoriello už tak hodný nebyl, to byli dva hvězdní hráči. Mnohem více totiž očekává od Matta Barzala a Bo Horvata. Barzal je s 16 body na sdíleném čele týmového bodování, Horvat je se 14 body těsně za ním. Lamoriello jejich hru ani tak nekritizoval, jako se je spíše snažil tlačit k lepším výkonům.

"Nevykládejte si mou odpověď na tuto otázku špatně. Matt hraje velmi dobře. Jde o to, že hráči takového kalibru jako Bo a Mat mají vždycky na to, aby předvedli něco navíc, a nikdy se nesmíříme s tím, kde se zrovna nacházejí," řekl Lamoriello.

Pak to ještě dovysvětlil: „Tím neříkám, že nedělají velmi pozitivní věci. Řídí přesilovku, nejraději by nesešli z ledu. Ale nikdy jim nedopřeji pocit uspokojení."

Lamoriellovo hodnocení začátku sezony však bylo v souladu se sdělením trenéra Lambera, že i během série porážek hráli Islanders dobře - s odkazem na to, že získali body díky prohrám v prodloužení a že chyby jako špatné tresty a ztráty puku byly napraveny.

"Myslím, že v posledních několika zápasech bylo naše pokrytí ledu výjimečné. Myslím, že naše brejky byly mimořádně dobré, a myslím, že jsme měli několik skvělých útočných příležitostí, které jsme v různých případech využili," řekl Lamoriello.

