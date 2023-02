Krize Blues. Spousta peněz, žádná práce, zkritizoval své hráče trenér

Vladimir Tarasenko pryč, kapitán Ryan O’Reilly také. Dvě jasná gesta, že je po sezoně. Hovoří o tom i tři výhry z posledních dvanácti utkání. St. Louis se topí, naposledy dostalo tvrdý direkt od Vancouveru. Vedení o dvě branky nestačilo, přišel kolaps ve třetí třetině a místo výhry z toho byl bod.

Jedenáct minut do konce třetí třetiny, vedení o dvě branky, výhoda domácího ledu a navíc alou do přesilovky. Jasná výhra pro Blues? Ani omylem!

J. T. Miller se prosadil v oslabení, půl minuty před koncem srovnal Kuzmenko a bonusový bod v prodloužení vystřelil Pettersson, jenž se podílel na všech gólech v zápase.

Důvod prohry? Trenér Craig Berube nehledal výmluvy. „Většina hráčů nedělala to, co měla,“ utrousil po zápase. „Proč? Nevím, to se zeptejte jich. Tipuju, že je nezajímá tým.“

Pod palbou kritiky se ocitly také hlavní hvězdy Robert Thomas a Jordan Kyrou. Dle Berubeho prostě nehráli dostatečně dobře. Kdo naopak zaujal oko zkušeného trenéra, byl Alexej Toropčenko.

„Naši nejlepší hráči neukázali žádnou vášeň, žádné emoce a už vůbec nebyli inspirací pro druhé,“ lamentoval. „Bez těchto vlastností v této lize nemůžete hrát, natož uspět. Dostávají spoustu peněz, ale svou práci nedělají. Víc k tomu nemám co říct.“

V NHL, kde se povětšinou volí diplomatické odpovědi, to vyvolalo celkem dost pozdvižení. Thomas a Kyrou jsou dva nejproduktivnější hráči týmu, to je však před Berubem neochránilo.

Vlastně ani před zmiňovaným Toropčenkem. „I když nebojujeme o play off, odvedu maximum,“ uvedl pro oficiální web ligy. „Tohle je NHL, žádná soutěž pro srandu. Musíte vždy něco ukázat. Charakter, sílu. Hrát srdcem.“

Atmosféra v St. Louis teď rozhodně není nejrůžovější. A budoucnost poměrně nejistá.

