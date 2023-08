Bylo to víceméně veřejné tajemství. To, že David Krejčí skončí v NHL, se v průběhu prázdnin začalo krystalizovat ve fakt, který český hokejista potvrdil. Rázem tak přispěchalo s gratulacemi hned několik hokejových osobností, které se s Krejčím potkaly.

V Bostonu zanechal obří stopu, vždyť je devátý nejproduktivnější hráč v historii Bruins. Zářil hlavně v play off, kde se dostal pokaždé do ještě lepší formy.

Jak řekl v minulé sezoně jeho bývalý spoluhráč a současný asistent trenéra Bruins Chris Kelly: "Bez Davida Krejčího bych prsten pro vítěze nikdy nezískal."

Na začátku druhé dekády tohoto století se Bruins dostali dvakrát do finále. Jednou vyhráli, jednou proháli. V obou případech to byl ale Krejčí, kdo vyhrál celé bodování play off.

"Miloval takové situace," řekl Claude Julien, který Krejčího trénoval prvních deset kompletních sezon v NHL (2007-17). "V play off vypadal opravdu jinak. Pro Davida platilo, že čím větší zápas, tím víc si ho užíval a čím víc si ho užíval, tím lépe hrál."

Ve 160 zápasech play off nasbíral Krejčí 128 bodů, což je v historii Bruins také historický výsledek.

"Jako by neměl nervy," řekl o něm bývalý spoluhráč Milan Lucic. "Když jste potřebovali dát důležitý gól nebo něco velkého uhrát, byl přímo u toho."

Kromě toho byl neocenitelnou silou v kabině a obecně mimo led.

"Neexistují čísla, která by odrážela jeho hodnotu pro náš tým," řekl v minulé sezoně trenér Bruins Jim Montgomery. "Je chladný, klidný, je nesmírně vyrovnaný. Dělá přihrávky, které by mě ani nenapadly. A miluje výhry."

Po návratu v minulé sezóně odehrál Krejčí za Bruins svůj tisící zápas a v počtu odehraných zápasů za je na pátém místě, dvacet zápasů za generálním manažerem Bostonu Donem Sweeneym. Je také pátý v počtu asistencí za Bruins s 555.

"Dělal to nenápadně, takový prostě je," řekl Julien. "Nemyslím si, že by mu tolik záleželo na tom, jak velkého uznání se mu dostane."

