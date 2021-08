Krejčího nejúžasnější večer: Pomsta Letcům, co režíroval čtyřmi body i vítěznou trefou

Prsty si pohrával s průhlednou plastovou lahví, upřeně se díval do klubka reportérů. David Krejčí zrovna seděl na tiskové konferenci, po patrně nejlepším mači své kariéry. Bylo po prvním semifinále Východní konference a on s vlasy na ježka a v bundě poseté bostonskými logy vyprávěl o tom, že z hlavy jednoduše nemohl vyhnat vzpomínky na rok 2010. Na šokující obrat Philadelphie z 0:3 na 4:3 na zápasy. Na vlastní bezmoc, když historický počin soupeře sledoval z marodky. Na bolest z vyřazení. "Snažil jsem si ty myšlenky nepřipouštět, ale úplně to nešlo," přiznával. Coby první hvězda večera, hrdina Medvědů.

Co se dělo těch pár hodin před tím, než usedl před novináře?

Přečtete si o tom, jak "Krech" dirigoval vendetu v podání Bruins.

Aby bylo jasno, Flyers měli před úvodním buly ohromnou psychickou výhodu.

Konferenční semifinále začínali doma. Kuráž jim navrch dodávala ona sezonu stará otočka, jíž ohromili NHL. Poté co tehdy s Bostonem prohráli první tři partie, zvítězili čtyřikrát za sebou a Zdena Cháru a spol. vyprovodili na dovolenou.

Ve vyřazovacích bojích roku 2011 chtěla Philly postup přes svěřence Claudea Juliena zopakovat. A hned v prvním duelu hodlala ukázat, kdo bude v ostře sledované sérii pánem. Proti byl Krejčí.

Hnala ho extra silná motivace. Vždyť zmíněné philadelphské vzpouře jen smutně přihlížel, poté co si v utkání číslo 3 vykloubil zápěstí. Bruins do té doby slavili triumfy, načež jako by recept na Flyers zapomněli. A on nemohl kamarádům pomoct.

Byl to stylově právě šternberský rodák, kdo otevřel 30. dubna 2011 skóre.

Po rychlé zteči jeho lajny s Nathanem Hortonem a Milanem Lucicem na křídlech bekhendem překonal Briana Bouchera. 36 sekund před koncem první třetiny se zapsal do statistik znovu, šermoval holí před Boucherem a asistoval u Hortonovy trefy na 3:1.

Na kostce nad ledem svítil čas 35:26 a Krejčí opět zapracoval na tom, aby se postrach jménem Letci rozplynul. Vyhrál buly a pak mistrně tečoval střelu Adama McQauida. 4:2 pro Medvědy. Ten moment se nakonec ukázal jako rozhodující, byl to rozdílový gól.

Chybí vám ve výčtu nějaká ukázka pověstných tvůrčích kvalit geniálního centra? Přišla v závěru třetího dějství. Krejčí zaparkoval v kanceláři Waynea Gretzkyho, tedy za brankou, rozhlédl se a naservíroval náramný pas Gregorymu Campbellovi. Sergej Bobrovskij kapituloval, 7:3, hotovo!

Následovala ona tiskovka. "Hráli jsme nadoraz celých 60 minut," pochvaloval si Krejčí. "Tohle byl David, jakého známe. On je ten hráč, který nás táhne, všechny zásobuje přihrávkami a dává nám šanci skórovat," pověděl pro změnu Horton, když se dostal k mikrofonu.

První krok byl učiněn, Boston díky Krejčího mistrovskému výkonu zahnal chmurné vzpomínky na bolestivé vyřazení a dostal koňskou injekci sebevědomí. Z postrachu udělal hadr na holi. S Flyers jednoduše zametl, vyhrál další tři mače a postoupil nejrychlejším možným způsobem.

Krejčí válel v celé sérii. Stal se katem Philadelphie, když nastřádal za čtyři duely devět (!) bodů. Netřeba dodávat, že s kumpány poté došel až ke Stanley Cupu a ovládl tabulku produktivity celého play-off.

Když žurnalisté hlasovali o Conn Smythe Trophy, upřednostnili fantastického brankáře Tima Thomase. (Nejen) popisovaný dubnový večer, pro Medvědy tak zásadní, ovšem ukázal, že by prestižní trofej bývala slušela i Krejčímu.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+