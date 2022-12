Krejčí nemohl, zaskočil Zacha. Byl skvělý, chválil ho kouč

Málokdo čekal, že letní výměna z New Jersey do Bostonu Pavlu Zachovi tak moc prospěje. Po přesunu do massachutské metropole však opravdu ožil a trenéři se nebojí svěřit mu velké role. Jako naposledy v noci na pondělí, kdy zaskočil za zraněného krajana Davida Krejčího.

Krejčímu v týmu napevno patří pozice druhého centra. Jeho výpadek tedy není ničím příjemným. V pátečním zápase na ledě Arizony se však zranil, Bruins tedy museli najít dočasnou náhradu.

Trenér Montgomery ukázal na Pavla Zachu. Ten do ofenzivy asi nebude nikdy tak dobrý jako Krejčí, avšak platný pro tým je minimálně stejně. Na nic si nestěžuje, dokáže zahrát všude, je skvělý do obrany a na prvním místě má tým.

„Když mi trenéři dají tak velkou roli a nechají mě hrát tolik minut, cítím velkou důvěru. V každé roli, co na ledě dostanu, se snažím odvést maximum,“ řekl český útočník.

Montgomery před zápasem vsadil na českou souhru, proto nastoupil Zacha v jednom útoku s Pastrňákem. Trenér ale postupně názor změnil, český střelec se posunul ke dvojici Marchand – Bergeron, zatímco Zacha operoval s Hallem a DeBruskem.

A tahle lajna fungovala tak dobře, že nakonec zařídila vítězný gól! Hall ve středním pásmu dobrou prací vybojoval puk pro Zachu. Ten si trpělivě počkal na Jakea DeBruska, jenž jeho parádní nahrávkou nepohrdl.

„Věděl jsem, že Jake bude na druhé straně, tak jsem mu jen přihrál a on to proměnil,“ popisoval Zacha skromně. „Jejich obránce tam u mě klouzal, naštěstí ta přihrávka prošla a slavili jsme.“

Jake DeBrusk gives Boston the lead.



Great set-up from Pavel Zacha. pic.twitter.com/d6u45STEe9 — Conor Ryan (@ConorRyan_93) December 12, 2022

V Bostonu tak mají o starost méně. Když bude chybět Krejčí, tahle lajna za něj může zaskočit. „Krejda do naší sestavy přináší mnohem víc dynamiky, ale když nemůže hrát, mohou hrát oni. Už spolu hráli třeba v New Yorku, kde ti tři vstřelili parádní gól,“ pochvaloval si svůj tah Montgomery.

Zachovi se zatím v Bostonu velmi daří. Do týmu zapadl skvěle, odvádí dobrou práci a například produktivitu, se kterou míval dříve problém, nemá vůbec špatnou. Konkrétně tři branky a čtrnáct asistencí v sedmadvaceti duelech. Co si ale trenéři nemohou vynachválit, to je jeho defenzivní přínos.

„Pavel odvedl opravdu dobrou práci. V obranné třetině byl skvělý! Ohromně nám pomohl, ať už se hra odehrávala kdekoliv,“ pochválil svého svěřence Montgomery.

