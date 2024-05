Kreiderův hattrick poslal Rangers do finále Východní konference. Canucks krůček od postupu

Prvním postupujícím ze druhého kola play-off se dneska v noci stali hokejisté Rangers, kteří na třetí pokus dokázali zasadit Carolině smrtící ránu a vyhráli na jejím ledě po obratu ve třetí třetině 5:3. V druhém nočním utkání si poté postupový mečbol vybojoval Vancouver.

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK RANGERS

3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 2:4

Rangers jsou ve finále Východní konference

New York Rangers slaví postup do finále Východní konference! Poté, co nezvládli proměnit pomyslný mečbol v předchozích zápasech, tentokrát se to povedlo a Carolinu vyřazují z play-off po vítězství 4:2 na zápasy.



Carolina vstupovala do třetí třetiny šestého zápasu s vedením 3:1 a během úvodních pěti minut trefila dvakrát tyč. Stačilo pár centimetrů u jedné z těchto střel a vše mohlo být jinak, ale na to se nehraje. Mezi 47. a 56. minutou nasázel hostující Chris Kreider hattrick a strhnul vedení na stranu Rangers, jejichž vítězství pak pečetil trefou do prázdné brány Barclay Goodrow.



Rangers si ve finále Východní konference zahrajou proti vítězi série mezi Bostonem a Floridou. Jistotou je v tuto chvíli jen to, že série začne příští týden.

Branky a nahrávky

19. Nečas (Martinook, Orlov), 25. Jarvis (S. Aho II, Svečnikov), 30. S. Aho II (Svečnikov, Slavin) – 26. Trocheck (Panarin), 47. Kreider (Zibanejad, Roslovic), 52. Kreider (Panarin, Trocheck), 56. Kreider (R. Lindgren, Roslovic), 60. Goodrow (K. Miller).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 24 | Přesilová hra: 1/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:17

Igor Šesťorkin (NYR) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:02



Tři hvězdy utkání

1. Chris Kreider (NYR) - 3+0

2. Sebastian Aho (CAR) - 1+1

3. Vincent Trocheck (NYR) - 1+1

VANCOUVER CANUCKS - EDMONTON OILERS

3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

STAV SÉRIE: 3:2

Miller hrdinou Vancouveru

Vítězství v důležitém pátém utkání slaví hokejisté Vancouveru. Velkým hrdinou domácích Canucks se stal útočník J.T. Miller, který tento duel rozhodl třiatřicet sekund před koncem třetí třetiny a zasadil Oilers velmi tvrdou ránu.

Šesté utkání je na programu v noci na neděli. Vynutí si Edmonton sedmé utkání, a nebo bude Vancouveru slavit postup do finále Západní konference?

Branky a nahrávky

18. Soucy (Blueger, Podkolzin), 26. Di Giuseppe, 60. Miller (E. Lindholm, E. Pettersson) – 5. E. Kane (Draisaitl, Desharnais), 18. Janmark (C. Brown, Kulak).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Arthurs Šilovs (VAN) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:48

Calvin Pickard (EDM) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:34



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:24



Tři hvězdy utkání

1. J. T. Miller (VAN) - 1+0

2. Elias Pettersson (VAN) - 0+1

3. Quinn Hughes (VAN) - 0+0

