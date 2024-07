Kreider se loučí s Goodrowem: Kámoš na celý život, ale je to byznys…

Mnoho fanoušků New York Rangers způsob odchodu Barclaye Goodrowa v létě nebralo jako ideální, ale taky často zněla věta, že to je prostě byznys a že to bylo třeba. Poprvé od odchodu se ozvali také spoluhráči, konkrétně hvězda Chris Kreider.

Ten nečekal, že Barclay Goodrow v létě odejde z Big Apple.

„Je těžké se vyjádřit,“ řekl. „To je asi ta hrozná stránka našeho povolání: že je to byznys... Je to kamarád na celý život, ale je to taky člověk, u kterého jste čekali, že se s ním v kabině zase na podzim sejdete.“

Rangers Goodrowa v polovině června umístili na waiver listinu a následně si ho vzali San Jose Sharks, čímž se New York zbavil zbytku jeho smlouvy. Zkušený útočník má smlouvu na další tři sezóny s platem kolem 3,64 milionu dolarů. A tohle prostě Rangers do karet nehrálo.

Proč? New York mezitím uzavřel dvouletou smlouvu na 4,4 milionu dolarů s obráncem Bradenem Schneiderem, a ještě musí vyřešit prodloužení smlouvy se zadákem Ryanem Lindgrenem. Hvězdný brankář Igor Šesťjorkin může od 1. července podepsat novou smlouvu, bude chtít skokové navýšení. Podle serveru PuckPedia mají Rangers v současné době k dispozici přibližně 5,1 milionu dolarů.

Kreider a Goodrow byli spoluhráči tři roky poté, co druhý jmenovaný přišel do Rangers v červenci 2021 na šestiletou smlouvu za 21,85 milionu dolarů.

Jednatřicetiletý hráč zažil v New Yorku svou statisticky nejlepší sezónu, když v ročníku 2021/22 nasbíral 13 gólů a 33 bodů v 79 utkáních.

V uplynulé sezóně nasbíral Goodrow v 80 zápasech základní části pouhých 12 bodů, když plnil roli hráče spíše do defenzivy. Během postupu Rangers do finále konference však v 16 zápasech přidal hned šest branek.

