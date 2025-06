Kreider na odchodu? Rangers se dohodli s Anaheimem, teď je vše na hráči

Vše nasvědčuje tomu, že se jedna dlouhá éra v New York Rangers blíží ke konci. Vedení Rangers dosáhlo předběžné dohody s Anaheim Ducks o trejdu zkušeného útočníka Chrise Kreidera. Podle informací New York Post i Daily Faceoff je nyní finální rozhodnutí v rukou samotného hráče.

Kreider má Anaheim na své listině 15 týmů, kam nesmí být bez jeho souhlasu vyměněn. Nicméně generální manažer Chris Drury dostal od Kreiderova agenta svolení jednat s Ducks a rozhovory mezi oběma kluby běžely poslední týdny velmi intenzivně.

A teď už je rámcová dohoda na stole. Podle Daily Faceoff má být klíčovým prvkem protihodnoty mladý centr Carey Terrance, dvacetiletý prospekt, kterého Ducks draftovali v roce 2023 ve druhém kole. V této sezoně zaznamenal 20 gólů a 39 bodů v 45 zápasech OHL za Erie Otters.

Součástí dohody má být i výměna výběrů v draftu. „Teď je to celé na Kreiderovi,“ napsal Larry Brooks z New York Post. „Vedení Rangers i Ducks čeká, zda dá finální svolení k přesunu.“

Kreider má za sebou 13 let v NHL, všechny v dresu Rangers. Během této doby se stal třetím nejlepším střelcem v historii klubu (326 gólů) a nejproduktivnějším hráčem Rangers v play-off vůbec (48 gólů, 76 bodů).

Ještě před pár měsíci by taková výměna zněla nepravděpodobně, ale situace se změnila. „Od listopadu bylo jasné, že vedení Rangers je ochotné Kreidera vyměnit,“ připomněl Brooks. Navíc přišel další citlivý moment v prosinci, kdy byl Kreider překvapivě zdravý posazen proti New Jersey - klub přitom výslovně uvedl, že se nejedná o zdravotní důvody.

Nyní se tak zdá, že Kreider by mohl po letech změnit adresu. „Ducks jsou připraveni převzít celý zbývající kontrakt. Kreiderovi zbývají dva roky za 6,5 milionu dolarů ročně,“ uvedl portál The Fourth Period. V Anaheimu by se navíc sešel se třemi bývalými spoluhráči Jacobem Troubou, Ryanem Stromem a Frankem Vatranem. I to může hrát v jeho rozhodování roli.

Přes všechny výborné roky Kreider letos zažil nejhorší kompletní sezonu kariéry - v 68 zápasech zaznamenal 22 gólů a jen 8 asistencí. Od ledna dal pouze jeden gól v přesilovkách.

Jeho odchod by navíc mohl spustit další změny v kádru Rangers. „Pokud Kreider odejde, jeho blízký přítel Mika Zibanejad by mohl být ochotnější vzdát se své klauzule o nevyměnitelnosti, pokud by byl požádán,“ naznačil New York Post.

Pro Anaheim by byl příchod Kreidera cenným přínosem. Klub má mladé jádro (McTavish, Carlsson, Gauthier), ale v uplynulé sezoně mu chyběla zkušenost a stabilní produktivita na křídle. Kreider, byť má za sebou horší rok, by přesně tento prvek mohl přinést. „Ducks chtějí svůj mladý tým doplnit o vůdčí osobnost a střelce. Kreider by pro ně byl ideální,“ shrnul The Fourth Period.

Nyní se čeká na finální slovo samotného hráče. Jak poznamenal New York Post: „Možná je to jen o tom doladit detaily a Kreider si potřebuje dát čas, než s rodinou učiní zásadní rozhodnutí.“

