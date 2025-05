Kreider konečně na odchodu z New Yorku? Ve hře se prý objevilo Toronto

Chris Kreider už má za sebou lepší sezony. A přestože stále patří k tvářím New York Rangers, v zákulisí se začíná mluvit o jeho možném odchodu. Klub má totiž před sebou složité léto – pod platovým stropem zůstává necelých 10 milionů dolarů a vedení se netají tím, že chce udělat několik změn v sestavě. Ostatně, u Kreidera to avizovalo už na podzim.

Podle několika zdrojů, včetně renomovaného novináře Davida Pagnotty, se Kreiderovo jméno znovu objevuje v interních debatách o možných výměnách. Už během sezony jej údajně generální manažer Chris Drury nabídl ostatním klubům k diskuzi – spolu s obráncem Jacobem Troubou.

„Rangers chtějí být kreativní a pracují na tom, jak upravit jádro týmu,“ řekl Pagnotta. „Kreider je hráčem, o kterém budou ostatní kluby uvažovat. A určitě se mezi nimi může objevit i Toronto, které takové typy hokejistů bude v létě hledat.“

Maple Leafs, kteří mají po dalším zklamání v play off k dispozici kolem 26 milionů dolarů volného prostoru, budou hledat způsob, jak přidat tvrdost i zkušenosti do své první nebo druhé útočné formace. A právě Kreider by mohl být jednou z variant.

Jeho výkony sice letos poklesly – v 68 zápasech zaznamenal 22 gólů a 8 asistencí – ale před dvěma lety se dostal na metu 52 branek a ještě loni jich nasázel 39. Pokud by se Leafs domnívali, že se 34letý Američan může přiblížit zpět třicetigólové formě, nemuselo by být jeho angažování za 6,5 milionu dolarů ročně (do konce příští sezony) úplně špatnou sázkou.

Kreider má v kontraktu patnáctitýmovou klauzuli o zákazu výměny, což mu dává jistou míru kontroly nad tím, kam případně zamíří. V minulosti se přitom opakovaně vyjadřoval, že v New Yorku chce zůstat: „Tohle je můj domov. Rangers mi dali šanci žít svůj sen,“ řekl ještě na podzim.

Jenže realita v NHL je neúprosná. Rangers nepostoupili do play off a tým, který dlouho sázel na stabilitu, se podle všeho připravuje na přestavbu – nebo alespoň výrazné omlazení. A Kreider, stejně jako Trouba, se kvůli svému věku i výši platu stává přirozeným kandidátem k výměně.

Toronto navíc nemusí být jediným zájemcem. Pokud Rangers skutečně otevřou dveře k odchodu jedné ze svých dlouholetých opor, ozve se víc týmů. Kreider má bohaté zkušenosti s play off – v 123 zápasech vstřelil 48 gólů a přidal 28 asistencí – a jeho styl hry (tvrdost, přítomnost před brankou, rychlost na levém křídle) by mohl sedět více klubům v závěrečné fázi přestavby.

