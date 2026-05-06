Královské výkupné za Kyroua. Blues nabídli svou hvězdu, do fronty se už staví i Washington

11. května 14:30David Zlomek
Jedním z největších lákadel na letním přestupovém trhu NHL by se mohl stát Jordan Kyrou. O odchodu osmadvacetiletého křídelníka ze St. Louis Blues se spekuluje už delší dobu, a poté, co tým potřetí za poslední čtyři roky nepostoupil do play-off, by tyto zvěsti mohly konečně nabrat reálné obrysy.
Podle Bruce Garriocha z deníku Ottawa Citizen dává vedení Blues jasně najevo, že je ochotné svou ofenzivní hvězdu vyměnit. Zájemci si ale budou muset připravit pořádný balík. „Blues za něj chtějí královské výkupné,“ potvrdil Garriochovi jeden z ligových manažerů. Cenovka by se prý měla pohybovat na úrovni špičkového hráče, elitního prospektu a volby v prvním kole draftu.
Kyrou, který má na svém kontě v NHL 178 gólů a 378 bodů ve 488 zápasech, za sebou nemá ideální ročník. Po čtyřech sezonách, kdy pravidelně sbíral minimálně 67 bodů, letos bojoval s nevyrovnaností výkonů a v 72 utkáních si připsal 46 bodů za 18 branek a 28 asistencí. Přestože jeho celková produktivita klesla, při hře pět na pět patřil rodák z Toronta k naprosté elitě týmu. Dle pokročilých statistik s ním na ledě Blues kontrolovali 54,4 procenta všech střeleckých pokusů, dominovali v očekávaných gólech (59,4 %) a vytvářeli si 60 % všech šancí.
Případný obchod má ovšem jeden zásadní háček. Kyrouovi zbývá do konce smlouvy pět let s průměrným ročním platem 8,125 milionu dolarů a jeho kontrakt navíc obsahuje plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, která se až v posledním roce zúží na seznam patnácti povolených týmů. To znamená, že St. Louis bude k jakémukoliv kroku potřebovat hráčův výslovný souhlas.
Mezi hlavní favority na zisk rychlonohého křídla by se mohli zařadit Washington Capitals. Generální manažer Chris Patrick se netají snahou o posílení elitních dvou formací a navíc shromáždil dostatek prostředků k tomu, aby mohl podobně velký obchod zrealizovat.
Spojení s Capitals dává smysl hned z několika důvodů. Kyrou má v kabině Washingtonu známé tváře, jelikož v juniorce nastupoval za Sarnia Sting po boku Jakoba Chychruna a na mezinárodních turnajích reprezentoval Kanadu společně s Pierrem-Lucem Duboisem. Podle serveru PuckPedia by navíc Washington měl mít před ročníkem 2026/27 pod platovým stropem k dispozici luxusních 36,6 milionu dolarů. Kyrouův mohutný kontrakt by tak Capitals absorbovali bez větších potíží a stále by jim zbyly peníze na vyřešení dalších slabin.