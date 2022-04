Králové mohou pootevřít postupové brány. Odvrátí Arizona desátou porážku v řadě?

NHL má před sebou dalších dvanáct zápasů. V pokračující bitvě o play-off mohou udělat velký krok k postupu Králové z Los Angeles, k jistotě potřebují čtyři body. Bodovat potřebuje Nashville a Dallas, na zaváhání soupeřů čeká Vancouver. Desátá porážka za sebou hrozí Arizoně, Kojoti doma přivítají St. Louis.

Sobotní nálož nejlepšího hokeje světa odstartuje půl hodinu po šesté hodině večerní. Hurikáni z Caroliny jsou součástí souboje o druhé místo Východu a na půdě New Jersey mohou udělat důležitý krok k jeho získání. Tučňáci z Pittsburghu zavítají do Detroitu, kde se pokusí navázat na přesvědčivé vítězství nad Bostonem a dostat se právě před Medvědy na šestou příčku tabulky. K výborným výkonům se v posledních dnech rozehrálo Buffalo, v cestě čtvrtému úspěchu Šavlí v řadě stojí Ostrované z New Yorku.

Čtyři vítězství v řadě, taková je momentálně bilance New Yorku Rangers, přičemž v každém utkání zvítězil alespoň o tři góly. Na Jezdce nyní čeká Boston, kterému se do sestavy vrací David Pastrňák!

Florida má na dosah Prezidentovu trofej. Colorado předešlou noc znovu zaváhalo, a pokud Panteři doma zvládnou duel s Torontem, vzdálí se Lavinám na rozdíl čtyř bodů. Co dělat má Jonathan Huberdeau, jemuž v tabulce produktivity utekl krajan Connor McDavid na rozdíl tří bodů. Na druhé straně hájí pozici nejlepšího střelce soutěže Auston Matthews, na Leona Draisaitla má k dobru čtyři trefy.

Kromě utkání Floridy s Torontem odstartují v jednu hodinu ranní ještě další dva zápasy. Tampa Bay má na co navazovat, naposledy porazila Maple Leafs vysoko 8:1. Teď Bolts změří síly s Predátory z Nashvillu, kteří do roztrhání těla bojují o play-off, na Západě mají na deváté Vegas čtyři body k dobru. Druhé klání v rozmezí jednoho dne odehraje Ottawa, dobrou náladu po vítězství nad Columbusem zkusí Senátoři udržet proti nejhoršímu týmu Východu, Montrealu.

Dallas má zaděláno na problémy. Prohrál poslední tři utkání a v tabulce Západní konference aktuálně okupuje poslední postupové osmé místo. Na Golden Knights disponují dvoubodovým náskokem, v případě domácí porážky s nováčkem ze Seattlu by tedy už nemusel mít věci ve vlastních rukou. Dvě hodiny po půlnoci rozhodčí vhodí první puk i do zápasu mezi San Jose a Chicagem, tedy týmy, pro které sezóna s jistotou skončí už po základní části.

Závěr dvanáctizápasového sobotního programu obstarají tři klání na západní frontě. Jistému vítězi Pacifické divize, Calgary, se postaví Kosatky z Vancouveru, které živí šanci na play-off, za posledním postupovým místem zaostávají o čtyři body. Vyřazovací části jsou na dosah Králové z Los Angeles. V případě vítězství nad trápícím se Anaheimem by k jistotě potřebovali dva body. A do akce půjde také Arizona se St. Louis. Kojoti odvrací blamáž v podobě dvouciferného počtu porážek v řadě, tu devátou přidali včera proti Washingtonu. Pro ukončení série si ovšem nevybrali zrovna nejlehčího soupeře, neboť Blues naopak zapisují jednu výhru za druhou, v předešlých jedenácti případech se radovali desetkrát.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+