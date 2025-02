Král provokací na odchodu? Frederic může být cílem výměny

Boston Bruins se ocitají v situaci, kdy budou muset učinit těžká rozhodnutí o svých volných hráčích. Kapitán Brad Marchand je prioritou číslo jedna, ale ve stínu jeho vyjednávání stojí Trent Frederic, urostlý centr, který se v posledních letech vyprofiloval jako nekompromisní bojovník s občasným ofenzivním přesahem. Jeho kontrakt vyprší na konci sezony a Bruins zatím neukazují, že by měli chuť si ho udržet.

Frederic sám by rád v Bostonu zůstal. „Tohle je místo, kde chci hrát. Mám rád spoluhráče i celý klub,“ říká šestadvacetiletý útočník, který ale zároveň přiznává, že situaci příliš neřeší. „Vím, že jsem UFA, ale soustředím se na hokej. Až přijde rozhodnutí, uvidíme.“

Statistiky ale hovoří jasně. Frederic letos neprožívá ideální sezonu. V 56 zápasech zaznamenal pouze osm gólů a 15 bodů, což je výrazný pokles oproti loňskému ročníku, kdy nasbíral 40 bodů.

Kromě čísel je tu ale jiný aspekt – jeho tvrdost a neústupnost. Se 152 hity je mezi dvaceti nejtvrdšími útočníky ligy a nebojí se ani shodit rukavice. Za poslední tři sezony nasbíral 21 pěstních soubojů, což ho činí jedním z posledních klasických enforcerů v NHL.

Týmy hledající fyzickou sílu a hloubku sestavy si ho proto pečlivě prohlížejí. Mezi možnými zájemci se spekuluje o Washington Capitals, kde by mohl vytvořit brutální dvojici s Tomem Wilsonem. Toronto Maple Leafs, New Jersey Devils nebo Vancouver Canucks by také mohly mít zájem o hráče, který dokáže nejen vybojovat puk, ale i přispět produktivitou ve třetí formaci.

Pro Boston je klíčová otázka peněz. Frederic s platem 2,3 milionu dolarů ročně by si při novém kontraktu mohl říct o výrazné přilepšení, ale Bruins nejeví zájem vyhovět jeho požadavkům.

Navíc nedávno prodloužili smlouvu s Markem Kastelicem, který si na ledě také umí zjednat pořádek. V kombinaci s klesající produktivitou se tak zdá, že Frederic je na odchodu.

