Král králů na trůnu, ale s pachem porážky: Kopitar vymazal Dionna, ale po zápase zuřil

16. března 12:00David Zlomek
Sobotní noc v Newarku měla být dnem, kdy se v hokejovém světě na chvíli zastaví čas, aby vzdal hold jedné z největších postav moderní éry. Anže Kopitar, tichý lídr a symbol věrnosti Los Angeles Kings, dosáhl na metu, která v klubu neotřesitelně stála přes 45 let. Se svými 1 308 body oficiálně překonal legendárního Marcela Dionna a stal se historicky nejproduktivnějším hráčem v dějinách týmu.
Jenže hokejový osud má občas zvrácený smysl pro humor. Místo bouřlivých oslav v šatně se po prohře 4:5 s New Jersey Devils rozhostilo ticho, které přerušila až nečekaně upřímná slova čerstvého rekordmana. „Cítím se mizerně, když jsme prohráli,“ ulevil si Kopitar hned v první větě po utkání a dokonale tak vystihl svou náturu, kde týmový úspěch vždycky drtí individuální slávu. „Dokážu si představit, že by to chutnalo mnohem lépe, kdybychom to dotáhli do konce a vyhráli.“
Cesta za rekordem byla v tomto zápase jako na houpačce. Kopitar se nejdříve prvním gólem na Dionna dotáhl a později mohl rekord zlomit naprosto spektakulárním způsobem po nahrávce od Artmije Panarina, jenže rána zazvonila jen o konstrukci branky. „Trefil jsem to opravdu dobře, ale jakmile jsem uslyšel ten zvuk, bylo mi jasné, že to šlo od břevna nahoru a ne dovnitř,“ popisoval kritický moment kapitán Kings.
Historický okamžik tak přišel až v přesilovce ve třetí třetině, kdy Kopitar prostřelil Jakea Allena mezi betony a definitivně se osamostatnil na čele dějin klubu. V tu chvíli se vyprázdnila celá střídačka hostů a všichni spoluhráči vyjeli na led, aby svého vůdce objali. „Každý v týmu si ten moment bude pamatovat, bez ohledu na to, kde zrovna na ledě byl,“ zářil po zápase mladý obránce Brandt Clarke. „Bylo to úžasné, jsme za něj strašně šťastní. Věděli jsme, že to přijde, on je prostě výjimečný člověk, takže je to skvělý pocit pro nás pro všechny.“
Z dálky sledoval pád svého rekordu i samotný Marcel Dionne, který v Los Angeles vládl od roku 1981 a na trůnu vystřídal Butche Goringa. I když byl Dionne úplně jiným typem hráče, pro Kopitara měl jen slova nejvyššího uznání. „Kdybych měl vlastní tým, věděl bych, že se o Kopitara nikdy nemusím bát, o to, jaké úsilí přinese na stadion a jak pracuje“ nechal se slyšet člen Síně slávy. „Anže není čistokrevný střelec, ale je to vynikající hráč. Pro svůj tým byl přínosem po mnoho let. Teď bude na vrcholu on a bude tam hodně dlouho.“
Pro Kopitara, který kroutí svou poslední sezónu v NHL, je tento rekord potvrzením odkazu, který v lize zanechává. Odkazu hráče, který sice mohl mít o dvě stě bodů víc, kdyby kašlal na bránění, ale on raději vyhrál dva Stanley Cupy a sbíral Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka. „Prostě přesahuje statistiky, je to mindset, který ho odděluje od ostatních,“ shrnul to trefně jeho trenér.