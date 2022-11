Král je mrtev. Zemřel tvrďák, bez něhož by NHL nejspíš vypadala úplně jinak

Hokejová publikace Kings of the Ice, rekapitulující hrdiny ledu, tvrdí, že by každý švédský hokejista v NHL měl posílat Salmingovi něco jako dividendy. Podíl ze současného kontraktu. A nepřehání. Börje Salming prošlápl cestu všem Evropanům, nejen Švédům. Bez něj by NHL vypadala nejspíš úplně jinak, příchod Evropanů by se přinejmenším zpozdil a možná by nebyl ani tak silný.

Za moře odešel v roce 1973. Krátce po památné Sérií století. Ta zvedla prestiž ruských hokejistů, kteří Kanadě při prvním otevřeném setkání více než zdatně vzdorovali. Kdo ví, jak by celá série dopadla, kdyby Bobby Clarke surově nezlomil jejich největší hvězdě Valeriji Charlamovovi kotník.

Obrázek si můžete udělat sami, čas 1:55

Sověty tedy začal brát svět po této akci vážně, Švédy nikdo vážně nebral. V Kanadě je posměšně nazývali „Swedish chickens“ (kuřata). Přezdívka vycházela ze žluté barvy švédských dresů, nikdo ale nepochyboval, že šlo o dvojsmysl.

První, kdo tenhle stereotyp rozbil, byl Börje Salming.

The King

V Torontu mu přezdívali The King (Král). Dostal se sem v podstatě náhodou. V roce 1973 skautovali lidi od Maple Leafs Švéda Ingeho Hammarströma. Jak to tak chodí, skaut se nakonec zakoukal do někoho úplně jiného. Do Kanady volal s tím, že objevil „naprosto geniálního“ hráče. Pro samotného Salminga byl přitom tehdy hokej spíš koníček než práce. Za moře odešel zcela bez ambicí, v duchu „v nejhorším skončím v nižší soutěži a pak se vrátím“.

Vrátil se po sedmnácti letech coby hvězda světových měřítek.

V době jeho odchodu mu bylo 22 let a v NHL paběrkovali tři Evropané. Hned v prvním utkání Toronta s Buffalem (7:4) byl vyhlášen nejlepším hráčem. Po sezóně měl na kontě 39 bodů (5+34). Nedostižný Bobby Orr končil ročník se 122 body, třetí Dick Redmond jich už ale neměl ani půlku (59). Nováček Salming byl v lize o šestnácti týmech se 39 body devátý mezi obránci.

Jeho první sezóny v zámořské lize byly skutečnou cestou peklem. „Těsně před premiérou v NHL jsem si telefonoval s Tommym Bergmanem, švédským trenérem,“ vzpomínal později Salming. „Bavili jsme se o špinavé morálce v NHL, o pěstních soubojích. Pokud tehdy ve Švédsku někdo zahodil rukavice, okamžitě dostal dvě minuty a často byl suspendován na další zápasy.“

S takovouhle průpravou měl čelit generaci rváčů, jako byl Bobby Clarke, na něhož Peter Šťastný ve své biografii vzpomínal: „Vyhrožoval, že mi vypíchne obě oči.“ Coby nechtěný Evropan naskočil do ligy v době, kdy se běžně praly celé střídačky, kdy delší suspendace nehrozila ani za vraždu, kdy někteří hráči v předvečer duelů s Big Bad Bruins nebo Broad Street Bullies nespali, jak se jim v noci kroutily strachem žaludky.

Hned ve druhém utkání zkřížil Salmingovi cestu Dave Schultz (v sezóně 1974-75 nasbíral 472 trestných minut). „Na první bitku to nebylo špatné. Nedovolil jsem mu, aby mě povalil na led. Mlátil jsem ho, jako by mi šlo o život. Spoluhráči mi pak říkali: ‚Svatá prostoto, to byl nejtvrdší chlap v NHL. The Hammer Schultz!‘ Říkal jsem si, proboha kam jsem se to dostal?“ popisoval Salming.

Kouč Vancouveru Harry Neale se doznal, že své hokejisty vyloženě nabádal, aby Salminga provokovali a přiměli ho k bitce. „Dnes to bude znít hloupě, ale tehdy skutečně v Kanadě panoval předpoklad, že Evropané ten tlak neustojí. Börje si ale nikdy na nic nestěžoval, nikdy před ničím neuhnul a byl schopen se ubránit, dokonce i když v tom byl úplně sám.“

Pokud jde o Schultze, Salmingův bratr Stig později vyprávěl, že si Börje všimnul, jak se gorila Philadelphie často otáčí jedním směrem. Počíhal si proto na něj a postavil mu do cesty výstavní strom. Tím byly účty do jisté míry srovnány, odvážný Švéd si ale hlavně získal další nezbytný respekt.

Borec k neutahání

Když konečně přesvědčil Kanaďany, že mezi ně patří, mohl se naplno soustředit na hokej. Bylo z toho šestnáct sezón v Torontu, jednu přidal na závěr v Detroitu; další tři pak ještě ve Švédsku, kde končil ve 42 letech. Hrál tak dlouho, že si ho i generace současných čtyřicátníků může pamatovat z počátku devadesátých let, kdy se objevil na Canada Cupu 1991 a olympiádě v Albertville 1992.

V NHL byl jednou nominován do první All Star pětky, pětkrát do druhé. V roce 1980 jen o několik hlasů nevyhrál Norris Trophy pro nejlepšího beka sezóny. V hlasování o nejlepšího obránce byl pravidelně vysoko, několikrát do pátého místa, dvakrát druhý. V éře Bobbyho Orra a Denise Potvina bylo ovšem těžké procpat se až úplně na vrchol. Do Síně slávy byl jako historicky první Evropan uveden v roce 1996.

Toronto není terčem vtípků pro nic za nic. Na Stanley Cup tady čekají od roku 1967, nezískal ho s ním ani Salming. Stopu zda ale zanechal hlubokou. S 1099 odehranými zápasy je dodnes druhý v klubové historické tabulce, pouze Tim Horton jich v dresu s javorovým listem odehrál víc (1184). Na vrcholu (1976-79) dělal Salming mezi 70-80 bodu za sezónu.

Jak je v Torontu populární, pochopil na prvním Kanadském poháru 1976 kritik evropských hokejistů Don Cherry. Coby asistent na kanadské lavičce nastoupil proti Švédsku v torontské Maple Leaf Gardens. „My měli v týmu Darryla Sittlera a Lannyho McDonalda (tehdejší hvězdy Maple Leafs, pozn. autora), ale oni tleskali Börjemu. Neřekl jsem o něm nikdy půl špatného slova. Ten chlap měl koule. Skvěle si rozuměl s pukem, ale co si pamatuju nejvíc, jak padal do střel.“

Mimochodem, na snímku vidíte Salminga po nešťastném zásahu bruslí od Gerarda Gallanta - v osmdesátých letech útočníka Detroitu, dnes oblíbeného a úspěšného trenéra. Tvář mu zdobí 250 stehů. Vynechal jen tři zápasy, po nichž se s opuchlým nezhojeným obličejem zapojil do hry.

Pamětníci ho uznávají pro perfektní vedení puku, ruce na úrovni Bobbyho Orra a samozřejmě chytré přihrávky, jak se na Evropana sluší a patří. Podobně jako Orr byl platný na obou koncích kluziště, výborně podporoval útok, aniž by rezignoval na povinnosti vzadu. V době, kdy se hodně sázelo na vybrané tahouny, trávil na ledě běžně 30-40 minut za večer.

Bývalý generální manažer Toronta Gord Stellick o něm řekl: „Börje se bruslemi na nohou snad narodil. Myslím, že mohl dosáhnout mnohem víc, kdyby hrál bok po boku s obránci typu Larryho Robinsona nebo Denisa Potvina. Ani beci jako Doug Wilson nebo Randy Carlyle, kteří vyhráli Norris Trophy v letech po něm, nebyli tak výrazní jako on ve své éře.“

Stejný člověk ocenil Salmingovu přípravu mimo led. Zdálo se, že jeho zásoby energie jsou nevyčerpatelné. V této souvislosti se vyprávěla historka, jak se doma v Kiruně, vysoko za polárním kruhem, ztratil jako malý kluk dědovi při zimním lovu sobů. Věděl, že se musí udržovat v pohybu, aby nezmrznul. Záchranná akce trvala řadu hodin, lékař byl v šoku, když chlapce nalezli a on byl zcela v pořádku.

Záhadná choroba

Salming se fyzicky udržoval i v pokročilém věku. Tím smutnější jeho konec je. Amyotrofická laterální skleróza je neurodegenerativní nemoc, která způsobuje ztrátu buněk nervové soustavy důležitých pro pohyb. Bez nich dochází k svalové atrofii.

Zajímavé je, že v padesátých letech minulého století došlo k epidemii této choroby na ostrově Guam v Tichém oceánu, kde jí trpělo až 10% obyvatel. Vědci hovořili o toxikaci z květů a ořechů cykasovitých rostlin. Rozvoj nemoci je tedy podle všeho možný nejen tím, že se „uvnitř v těle něco pokazí“, ale i na základě exogenní nákazy. Možná jde o kombinaci obojího.

O příčinách víme málo a nikdo je spolehlivě nezná. Nemoc postihuje o něco víc muže než ženy. Nedávná studie si všimla většího výskytu ALS mezi bývalými fotbalisty a vojáky. Salming byl i ve svých letech v mimořádně dobré kondici, v životosprávě určitě nic nepodcenil.

To je už bohužel marné řešit.

Jediné, co můžeme udělat, je poklonit se legendě, která toho pro své následovníky udělala strašně moc.

