Kraken řeší budoucnost. Hvězda jedná o nové smlouvě, velký trejd visí ve vzduchu

24. listopadu 12:00David Zlomek
Seattle Kraken prochází sezonou na tenkém ledě .Potřebují posílit útok, ale zároveň si nemohou dovolit rozbít rozpočet v roce, kdy hned sedm hráčů míří do volné agentury. Podle Davida Pagnotty z The Fourth Period však klub už začal pracovat alespoň na jednom z těchto sedmi případů. Jednání o nové smlouvě s Jadenem Schwartzem prý běží a obě strany je chtějí posunout dál na jaře.
Není divu, že právě Schwartz je první na seznamu. Ve 33 letech je stále pevnou součástí jádra týmu a v Seattlu patří k nejvytěžovanějším útočníkům: přes dvacet zápasů odehrál v průměru více než 17 minut za večer, zároveň hraje v přesilovkách i oslabeních. K tomu přidal 15 bodů, 23 hitů a 40 střel.
Od svého příchodu během roziřovacího draftu plní v Seattlu prakticky totožnou roli, jakou měl deset let v St. Louis Blues. Tam zapsal několik sezon s velmi solidní produktivitou a v roce 2019 pomohl Blues ke Stanley Cupu dvěma desítkami bodů v play-off. U Kraken je jeho přidanou hodnotou hlavně zkušenost, zejména letos, kdy mladí hráči jako Matty Beniers či Shane Wright dostávají větší prostor.
Schwartz má před sebou ještě 169 utkání do hranice tisíc kariérních startů a nová smlouva by ho tam nejspíš dovedla. Zároveň by ale pravděpodobně šlo o jeho poslední kontrakt v NHL. I proto Seattle ví, že musí myslet na budoucnost ofenzivy.
A právě zde se otevírá prostor pro opravdu velký tah. Seattle má hodnotný zásobník talentů a mladé hráče, kteří mohou být využitelní jako protihodnota v trejdech.
Trh nabízí jak zkušené opory typu Nazem Kadri nebo Boone Jenner, tak mladší hráče, kteří by mohli zapadnout do dlouhodobých plánů: Brad Lambert či Nicholas Robertson jsou možnými příklady. Seattlu nechybí ani prostor pod platovým stropem: po sezoně by mohli disponovat až 35 miliony dolarů.
Druhou cestou by tedy mohl být trh s volnými hráči. I když většina hvězd nedávno podepsala nové kontrakty, potenciálně se mohou objevit jména jako Alex Tuch, Nick Schmaltz nebo Jevgenij Malkin. Všichni budou s největší pravděpodobností požadovat částku přes devět milionů ročně, ale Kraken mohou mít díky očekávaným odchodům dostatek prostoru na výrazné posílení.
