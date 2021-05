Kovalčuk končí v Omsku! Chce vyhrát Stanley Cup, zkusí se vrátit do NHL, zní ze Sibiře

Potřetí získal Gagarinův pohár a opět v něm zahořela touha po posledním velkém triumfu, co mu schází. Ilja Kovalčuk by se rád v osmatřiceti letech vrátil mezi mantinely NHL, a tak se dohodl s omským Avangardem na předčasném ukončení smlouvy. Ze Sibiře odchází v dobrém, dveře mu čerstvý šampion KHL nechává otevřené pro případný návrat. Ten klidně může nastat, protože o Kovalčuka zřejmě za velkou louží žádný převratný zájem nebude.

Loni v létě marně usiloval o Stanley Cup s washingtonskými Capitals.

Do klubu, kde vládne jeho kamarád Alex Ovečkin, zavítal poté, co po nevýrazné štaci v Los Angeles pookřál v Montrealu.

Od té doby Kovalčuk další mač v NHL nepřidal. Na podzim marně čekal na nové angažmá, nakonec se smířil s návratem do Ruska a na dva roky se upsal Avangardu.

V Omsku byl znát, základní části zakončil s průměrem přes bod na zápas (bilance 5+12 v 16 mačích).

Vyřazovací boje už v jeho podání tak slavné nebyly, stihl jen devět bodů a ve finále s CSKA Moskva byl takřka neviditelný. Generální manažer Alexej Volkov si cenil jiných kvalit tverského rodáka: "Kovalčukovy zkušenosti byly v cestě za titulem rozhodující."

Kovalčuk měl ohromný vliv na kabinu, pomohl jako mentor, jehož i po 38. narozeninách (oslavil je před dvěma týdny) zdobí ohromná soutěživost a vášeň pro hokej. Ostatně snaha se mu nedala upřít ani loni ve Washingtonu.

Kovalčuk přebírá Gagarinův pohár s Alexejem Jemelinem:

Alexei Emelin and Ilya Kovalchuk lift the Gagarin Cup together.pic.twitter.com/X6BUJZKSXo — Gillian Kemmerer (@gilliankemmerer) April 28, 2021

Vítěz Richardovy trofeje pro nejlepšího kanonýra NHL (za rok 2004) byl jedním z hráčů Caps, kteří dávali do hry maximum a hráli s příkladným nasazením. Bodově se to ale neprojevilo, což do jisté míry naznačuje limity někdejší superhvězdy.

V NHL už sotva může být rozdílovým hráčem. A je otázkou, zda ho někdo vezme do role mazáka, co přispěje především zkušenostmi, vůdcovstvím, zápalem a sem tam nějakým zápisem do statistik.

Kovalčuk zůstal na ocet loni, to samé se mu může stát i nyní. V Omsku každopádně respektovali jeho přání vyzkoušet si hráčský trh NHL, kde nově bude o jednoho kupce víc díky Seattle Kraken.

"Dohodli jsme se rychle, byla to gentlemanská domluva. Kovalčuk je stále hladový po vítězstvích, sní o Stanley Cupu, a tak jsme kývli na jeho přání pokusit se do zámoří vrátit," pověděl pro klubový web Avangardu Volkov.

Z dvouleté smlouvy se stala roční. Kdo ví, třeba se "Kovy" ještě rád na sibiřskou adresu vrátí.

