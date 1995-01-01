Kontrakt Šimona Nemce? Hokejisté mají žně!

7. července 15:00Jiří Lacina
V NHL fakticky nic nedokázal. Nemá za sebou jediný úplný ročník. Těsně po draftu strávil rok v AHL. Další dvě sezóny střídal první tým s farmou. Loni už na farmu nemusel, ale odehrál jen 68 zápasů a občas ještě dohlížel na spoluhráče pouze z tribuny.
Sebevědomí má obrovské. Chtěl hrát. Dočkal se trejdu, nové příležitosti a s tím vším rovnou i nové smlouvy. Ta je vpravdě luxusní. Po nováčkovském platu pod 1 milión ročně vystřelí rovnou na 7,25 miliónu stropové zátěže, a to na pět let (ve skutečnost dostane 1. rok 7,75, pak 3x 7,25, 5. rok 6,75 mil.).
Komentátoři hodnotí ten pakt střízlivě. Nemec má nesporné přednosti, rád se zapojuje do útoku, jeho hra má ale pořád dost slabin. Chybuje ve vlastním pásmu, ne vždy dobře rozehrává a zatím rozhodně není bekem číslo jedna, jak napovídá jeho plat.
Calgary v tuto chvíli nemá pro příští sezónu lépe placeného obránce.
Slovenská dvojka draftu 2022 se tak trochu svezla ve víru nové éry. Platový strop roste, kluby se začínají o hráče rvát ... i bát (viz nabídka Carlssonovi), smlouvy se podepisují raději dřív než později, a to všechno roztáčí novou inflační spirálu.
„Rozhovor byl docela hladký. Oba jsme věděli, co chceme. Myslím, že je to dobrá dohoda pro obě strany,“ hodnotil krátké a velkorysé jednání kanadského klubu hokejista.
Generální manažer Craig Conroy si odškrtl důležitou položku pro aktuální léto. S Nemcem se počítá do první obranné dvojice vedle Kevina Bahla, se zátěži 5,35 mil. druhého nejdražšího beka týmu. Slováka nejspíš čekají pořádné porce minut, byť na ně podle některých expertů ještě nemá.
Conroy uznal, že neměl jinou možnost. „Vidíte, jakým směrem se trh ubírá. Chápu, kde ti kluci jsou. Asi bychom ho chtěli na delší dobu, ale když se podíváte se smlouvu Los Angeles s Brandtem Clarkem, tak to nějak udalo tón i pro nás. Na podmínkách jsme se dohodli ještě před uzavřením smlouvy s Minťukovem.
O lukrativním kontraktu pro dvaadvacetiletého Rusa jsme psali. Další doklad turbulentní doby. Pat Verbeek po zkušenosti s Carlssonem možná trochu zpanikařil a naservíroval Minťukovi podobnou smlouvu jako Calgary Nemcovi.
„Je to typ smlouvy, jakou teď bude mít každý,“ komentuje hráčské žně Conroy.