Kontrakt Celebriniho? Ještě dal slevu, potvrdil GM. Vše ovlivnil Carlsson

30. července 11:30David Zlomek
Středeční podpis pětiletého prodloužení smlouvy na 94 milionů dolarů pro Macklina Celebriniho vstoupil do historie NHL, mladík bude nejlépe placeným hráčem. Generální manažer San Jose Sharks Mike Grier pak na tiskové konferenci přiznal, že k rekordní částce s ročním průměrem 18,8 milionu dolarů výrazně přispěly události kolem Lea Carlssona.
Mladý švédský útočník z Anaheimu totiž začátkem července podepsal nabídkovou listinu (offer sheet) od Philadelphie na 90 milionů dolarů s ročním platem 18 milionů, kterou Ducks následně dorovnali. A tento krok okamžitě změnil zavedené pořádky i plány. „Rozhodně to pár věcí změnilo,“ neskrýval Grier.
Ačkoliv bude Celebrini od sezony 2027/28 nejlépe placeným hokejistou planety, pokud se do té doby někde jinde nepodepíše větší smlouva, zástupci Sharks si nesmírně cenili toho, že dvacetiletý kanadský fenomén nepožadoval absolutní strop. Podle pravidel kolektivní smlouvy mohl požadovat až maximálních 20 procent z platového stropu týmu, což by v sezoně 2027/28 činilo až 22,7 milionu dolarů ročně.
Celebrini se místo toho spokojil s 16,6 procenta (18,8 milionu dolarů), majitel klubu Hasso Plattner byl přitom připraven vyplatit mu cokoliv.
„Myslím, že Hasso by ani na vteřinu neváhal dát mu maximum, kdyby si o to řekl,“ řekl Grier. „S tím, co Macklin předvedl během svých prvních let v NHL, na olympiádě i na mistrovství světa, by měl plné právo požadovat maximálních 20 procent. Jsme mu obrovsky vděční, že byl ochotný dát nám trochu flexibility, vzal si o něco méně a nechal peníze na stole, abychom mohli dál budovat tým.“
Pětiletý pakt se stává novým trendem pro největší mladé hvězdy po vypršení nováčkovských smluv, stejnou délku zvolili například Connor Bedard či Leo Carlsson. V roce 2032 se tak Celebrini v pouhých šestadvaceti letech stane nechráněným volným hráčem.
Tím ale zároveň začínají tikat hodiny pro samotného Griera. Generální manažer má pět let na to, aby Celebrinimu dokázal, že v San Jose umí postavit vítězný tým schopný bojovat o Stanley Cup „Funguje to pro obě strany. Ukazuje to Mackův závazek vůči organizaci, spoluhráčům i fanouškům, že tomu dá další pět let a uvidíme, kde budeme, zda se posouváme, vyhráváme a bojujeme o tituly,“ vysvětlil Grier.