Nejde o významný podpis, už kvůli českému zastoupení v brankovišti ale stojí za zmínku. V New Jersey zřejmě došli k závěru, že v bráně nemají dostatečnou jistotu a sáhli po dalším gólmanovi. Keith Kinkaid, který strávil šest z dosavadních deseti sezón v NHL v New Jersey, se vrací do týmu, který mu dal v roce 2013 coby nedraftovanému hráči první šanci.

Čtyřiatřicetiletý Američan se upsal Devils na rok za 775 tisíc, tj. minimální plat. Kontrakt je dokonce dvoucestný, na farmě si zkušený gólman vydělá 350 tisíc, což je na poměry AHL docela dost.

Smlouvu v AHL už měl, a to s Chicagem Wolves. Pokud tedy bude odeslán dolů, zamíří právě sem. Wolves nedávno ukončili spolupráci s Carolinou a operují nově jako nezávislý klub.

Kinkaid strávil v New Jersey sezóny 2013-19, pak prošel Montreal, Rangers, Boston a Colorado. Minulý ročník rozdělil mezi dva posledně jmenované týmy, na obou místech si ovšem připsal jen po jednom startu.

Nejvýraznější stopu za sebou nechal právě v New Jersey, kde je s 64 výhrami šestým nejúspěšnějším brankářem v historii klubu. Nejlepší byl v ročníku 2017-18, kdy vychytal 26 triumfů.

Celkově odchytal v NHL 169 zápasů a zapsal 70 vítězství. Úspěšnost zákroků drží 90,5 %, průměr obdržených branek 2,91. V play off nastoupil dvakrát, obě utkání prohrál.

Jedničkou v New Jersey by měl být minimálně podle platu sedmadvacetiletý Vítek Vaněček, který v příštích dvou sezónách zatíží platový strop klubu vždy sumou 3,4 milióny dolarů. Sekundovat mu bude o čtyři roky mladší Švýcar Akira Schmid, jenž naznačil potenciál v posledním play off.

Krýt záda bude oběma zkušený Kinkaid, za nímž už stojí ve frontě jen mladí, neostřílení brankáři.

