Konečný verdikt. Muzzin má po sezoně, Toronto zabojuje o Stanley Cup bez něj

Jestli někdo doufal, že by Jake Muzzin mohl nějakým zázrakem ještě zasáhnout do tohoto ročníku, tak jej zklame čerstvá zpráva od Maple Leafs. Čtyřiatřicetiletý bek, krom jiného vítěz stříbrného poháru z roku 2014, má oficiálně do podzimu volno. A až tehdy zazní nové informace o jeho zdravotním stavu.

Muzzin?

Respektovaný borec, co umí být přínosem v obou směrech. Zarputilý, charakterní, obětavý. Toronto mělo mnoho dobrých důvodů, proč po něm v roce 2019 sáhlo.

Právě tehdy jej získalo od Králů z Los Angeles, kde do té doby Muzzin odehrál celou kariéru.

Mistr světa a vítěz Světového poháru dosud za Toronto zvládl 187 zápasů (v základní části), ale mohlo jich být mnohem víc, ke třem stovkám. Důvod je zřejmý – zdraví.

V této sezoně stihl Muzzin jen čtyři mače, 17. října utrpěl zranění při nešťastné kolizi s arizonským Kojotem Claytonem Kellerem.

Od té chvíle marodí, teď v únoru absolvoval lékařská vyšetření. Právě na jejich základě bylo rozhodnuto, že Javorové listy s ním pro blížící se boje o Stanley Cup počítat nemohou. Zůstává kvůli potížím s krční páteří na listině dlouhodobě zraněných hráčů a s ním 5,625 milionu stropové zátěže.

Pro ambiciózní klub má tak hodnotu alespoň tímto způsobem. Pravidla NHL, velmi zjednodušeně řečeno, umožňují GM Kyleu Dubasovi najít si za určitých podmínek náhradu za stejné peníze.

A je pravda, že se spekuluje, že agresivně obchodující funkcionář touží před uzávěrkou přivést posilu do defenzívy. S tou ostatně do jisté míry pomůže i všestranný centr Ryan O’Reilly, dosud poslední posila Maple Leafs.

Toronto prý cílí na vícero jmen, nicméně žádné úplně nesnese srovnání se stoprocentně zdravým a ve formě hrajícím Muzzinem. Když mohl hrát, byl klíčovým členem prvního, případně druhého páru a chodil na led za každé herní situace.

Navíc má vůdčí kvality, patří k přirozeným lídrům.

Kdo ví, zda to všechno ještě někdy v NHL předvede, některá zámořská média totiž skloňují obavy, že vzhledem k zhusta popsané zdravotní kartě, v čele s opakovanými problémy s krkem, je jeho kariéra v ohrožení.

