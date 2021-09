Konečně zdravý! Allison by mohl být esem

Když je hráč vybrán ve druhém kole draftu, logicky jsou na něj upřené oči všech fanoušků. I když se totiž nejedná o první kolo, stále je to poměrně vysoký výběr. To samé potkalo i Wadea Alissona, kterého si před pěti lety vybrali Flyers. Zatím ale svůj potenciál nenaplnil, a to vinou vleklých zranění.

Momentálně to však vypadá mnohem nadějněji. Pro třiadvacetiletého útočníka totiž bylo letošní léto prvním, které netrávil rehabilitací, ale plnou přípravou na novou sezonu.

„Je to pro mě novinka,“ řekl Alisson na jednom z letních kempů Philadelphie. „Je to fajn. Konečně se nemusím starat o to, jak je na tom noha, rameno, kotník nebo cokoliv jiného.“

Alissonova budoucnost tak nyní vypadá mnohem lépe. Konečně, chtělo by se říct. Jeho zdravotní trable ve velkém započaly v lednu roku 2018, kdy si zranil přední zkřížený vaz, nedlouho poté následovalo zranění ramene.

Velké zranění kolena mělo velký dopad na jeho produktivitu i kondici, nicméně šanci vrátit se do velkého hokeje měl na předsezonním kempu před poslední sezonou. Jenže opět přišlo zranění, tentokrát kotník. Hokej si zase zahrál až v březnu, kdy se představil v dresu farmy Flyers.

A to už vypadlo o poznání nadějněji! Devět bodů v osmi zápasech a povolání do NHL. Na nejvyšším levelu se uvedl skvěle, a to nejen co se týče produktivity, kdy v čtrnácti utkáních posbíral sedm bodů, ale také hýřil aktivitou a na ledě byl vždy vidět.

„Bylo nesmírně důležité vyzkoušet si, jak je to na téhle úrovni rychlé a fyzicky náročné,“ pochvaloval si zkušenost s NHL. „Myslím si, že mi to dost pomohlo. Teď si víc věřím a doufám, že mám šanci se do týmu dostat i v následující sezoně.“

Flyers v to určitě doufají také. Jak bylo napsáno, záblesky ukázal už v poslední sezoně. Jeho vývoj si pochvalují i ti nejpodstatnější, a sice lidé ve vedení organizace.

„Je to super kluk, který je plný energie a vášně. Hokej miluje,“ vyjmenovával Allisonovy přednosti Mike O'Connell, který ve Flyers dělá poradce generálnímu manažerovi. „Co mě upoutalo nejvíc, je jeho střela. Má ji neskutečnou, beze sporu na úrovni NHL. Má velkou šanci se v lize prosadit. Pro mě je to ryzí střelec, moc se na jeho budoucnost těším.“

V nově přebudovaných Flyers rozhodně šanci dostane. Vypadá to, že když mu vydrží zdraví, mohl by být tajným esem trenéra Vigneaulta.

