Konečně vánoční přestávka! Islanders přijde pauza vhod

Jestli hledáte celek, který nejdychtivěji vyhlížel vánoční pauzu, tak Ostrované nemají konkurenci. Nejde o to, že by se hráči viděli už doma s rodinami, ale především o listinu zraněných hráčů, kterou je nutno vyprázdnit a také o rozkolísanou formu. Ta stála celek z New Yorku výhodné postavení v Metropolitní divizi.

Smůla se Ostrovanům lepí na paty od jedenáctého prosince, kdy padli proti Carolině. Zápas jim vůbec nesedl a doma padli poměrem 0:3. To ovšem ještě nevěděli, co je čeká na tripu, jež čítal pět duelů. Tým z něj má bilanci 1-2-2.

Měření sil s Bruins dospělo až do nájezdů, kde parta okolo Matthewa Barzala padla, ale to by se dalo pochopit. Pak ovšem nastavil New Yorku jasnou zátarasu brankář Arizony Karel Vejmelka. Tato prohra se už těžce kousala, ale byla vykoupena vyloupením stadionu lídra Západní konference, kterým je Vegas.

Následně ale přišla další zaváhání. Proti Coloradu se Ostrované ani nedokázali prosadit a nepomohl jim ani úchvatný výkon Sorokina, jehož zákroky popíraly fyzikální zákony a jeho kouzlo bylo odčarováno až v samostatných nájezdech. Vše vyvrcholilo prohranou bitvou o New York s Jezdci, která pořádně zabolela.

Nešlo ale jen o ztrátu bodů, což dalo obrovskou šanci rozjetým Capitals. Ti nyní trhají vše, co jim přijde pod ruku. Tým ve velkém postupně ztrácel své opory a vánoční přestávka je doslova a do písmene vymodlená.

Ze sestavy po návratu do domácí haly vypadli Kyle Palmieri, Cal Clutterbuck, Adam Pelech, Semjon Varlamov a Casey Cizikas. Bez těchto jmen se musel lodivod Ostrovanů před zápasem s Pantery obejít. Nadcházející soupeř New Yorku ovšem letos připomíná bezbrannou kočičku místo krvelačné šelmy, a tak i s těmito mezerami v kádru dokázali Islanders zvítězit, a navíc svého soka počastovali vcelku vysokým skóre.

Nic ovšem není zadarmo a toto vítězství obzvláště. Na seznam marodů totiž přibyli Brock Nelson a Simon Holmström. Lambertovi se tedy na čele vytvořily další vrásky. Štěstím v neštěstí byla tedy dozajista vánoční přestávka, která přišla v pravý čas.

Přestávka je ale jen krátká a na New York čeká ostrý start. Už 28. prosince narazí na Tučňáky, kteří až na výjimky pravidelně bodují a navzdory predikcím patří mezi obávané strašáky Metropolitní divize. K tomu všemu jsou hlavním konkurentem právě Islanders.

Ostrované budou muset doufat, že alespoň část zraněných hokejistů bude schopna naskočit do dalších důležitých zápasů. Vše je v rukou týmových lékařů, kteří budou muset starty opor odsouhlasit. Zatím byl na ledě viděn pouze Kyle Palmieri a zbytek zraněných jmen na seznamu stále čeká.

