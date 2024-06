Konečně! Uvidíte mě v nejlepší formě, slibuje Markström

Když se Calgary Flames dohodlo s New Jersey Devils na výměně, zbývala už jen jediná osoba, která všechno mohla ohrozit: brankář Jacob Markström. Čtyřiatřicetiletý brankář měl ve smlouvě zakotvenou klauzuli o nevyměnitelnosti, osud měl ve svých rukách. Nakonec to dobře dopadlo a Devils slaví zisk klíčového hráče.

„Díváte se na to z hokejového hlediska a ptáte se, jestli ten tým může vyhrát. Tady to platilo, rozhodování bylo snadné," řekl Markström.

Okamžitě tak získává roli brankářské jedničky Devils. Generální manažer Tom Fitzgerald veřejně označil post brankáře za oblast, kterou tým v létě označil za svou hlavní prioritu. „Tom mě opravdu chtěl," prozradil Švéd. „Když někdo chce, abyste u něj hráli, je to dobrý pocit."

Markström bude hrát velkou roli v tom, aby se Devils dostali na další úroveň. Švédský gólman přináší jistotu na pozici, na které se v posledních několika sezonách střídali hráči bez trvalého úspěchu. A vybaven těmito znalostmi chápe i tlak, který s tím souvisí.

„Je to jasné, pozice gólmana je extrémně důležitá" řekl Markström. „Tlak, který na sebe mám, začne pokaždé, když si zašněruji brusle. Chcete vyhrát každý zápas, chcete být rozdílovým hráčem, což jako brankář máte šanci udělat každý duel."

V minulé sezoně měl Markström ve 48 startech v dresu Flames průměr 2,78 inkasovaných branek a úspěšnost zákroků 90,5 %. Jeho nejlepší ročník přišel v roce 2022, kdy skončil druhý v boji o Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře ligy.

Markstrom však věří, že v jeho hře je ještě další úroveň a že v New Jersey bude ještě lepší.

„Je to pro mě velká výzva," svěřil se. „Mám na sobě rád tlak, mám rád výzvy, abych předváděl co nejlepší výkony, a myslím, že díky tomu ze mě v Jersey uvidí to nejlepší, co ve mně je."

Právě to nejlepší od Markströma budou Devils jako od své nové akvizice potřebovat. Poté, co v sezoně 2023/24 nesplnil tým očekávání, bude na tým vyvíjen velký tlak a budou na něj upřeny oči, aby prokázal, že dokáže být lepší.

„Je to velký tým s velkými očekáváními, na brankáře ještě větší," řekl. „Byl jsem v kanadských týmech, takže vím, jaké to je.“

