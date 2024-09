Konečně klidnější léto! Bedard se mohl soustředit na hokej: Snad to prodám!

Před rokem byl Bedard princem zaslíbeným Chicagu, nejvyhlášenějším hokejovým nadějným hráčem v generaci a reportáže kolem něj běžely nonstop, ať se vydal kamkoli. Letos je to ale jinak, což mu vyhovuje.

„Minulý rok jsem někam létal každý druhý týden a dělal spoustu věcí kvůli draftu a začátku kariéry, což bylo skvělé,“ řekl Bedard. „Ale letos v létě bylo opravdu příjemné, že jsem se mohl plně soustředit na trénink a snažit se zlepšovat a být jen doma, s přáteli a rodinou. Loni jsem byl psychicky unavenější, kvůli všem těm věcem navíc. Takže se cítím dobře a rozhodně se na sezonu těším.“

Dalším plusem je, že zlomená čelist, kterou utrpěl po zásahu pukem, se bez komplikací pěkně zahojila. Bedard předpokládá, že v nadcházející sezoně už nebude nosit na helmě chránič čelisti.

V létě tak mohl makat naplno. Jeho smrtící uvolnění a gólové choutky se v minulé sezoně projevily beze zbytku. Teď ale doufá, že se stane komplexnějším hráčem. „Vhazování bylo nejtěžší se naučit,“ řekl.

Bedard také může v této sezóně očekávat mnohem větší pomoc kolem sebe. Kromě Taylora Halla, který se vrátil po zranění kolena, Blackhawks doplnili do týmu útočníky Tylera Bertuzziho a Teuva Teravainena, zkušené obránce Aleca Martineze a T.J. Brodieho a brankáře Laurenta Brossoita. Zdá se, že Bedard tentokrát nebude muset dělat všechno sám.

Není to však tak, že by na něj nebyl vyvíjen žádný tlak. Bedardových 0,9 bodu na zápas bylo třetím nejvyšším počtem bodů osmnáctiletého hráče NHL v tomto století, zaostal jen za Sidneyem Crosbym a Connorem McDavidem.

„Snad v tom budu pokračovat, jsem si velmi jistý sám sebou a svými schopnostmi,“ dodal jasně. „Určitě to raději ukážu na ledě, než abych o tom mluvil, ale sám vím, že je to pro mě velký rok, abych udělal další krok v kariéře. Jdu do toho připraven a s tím, že bych měl mít větší vliv na každý zápas a větší konzistenci výkonů.“

Vyčerpaná a mírně přetížená verze Bedarda byla stále dost dobrá na to, aby předvedla jednu z nejlepších nováčkovských sezon v poslední době. Jak dominantní by tedy mohl být odpočatý a v pohodě hrající Bedard?

