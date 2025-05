„Konečně jsme hráli jako my.“ Carolina se zvedla, Panthers zatím nedokončili práci

Už byli jednou nohou venku. Tři prohry, žádná výhra, ztracená víra i vedení. Jenže v Game 4 Carolina Hurricanes konečně našli svou tvář – a především naději. V Sunrise porazili Floridu 3:0 a utnuli dlouhou sérii neúspěchů ve finále Východní konference. A z ničeho nic naděje žije.

„Tohle už vypadalo jako náš hokej,“ pochvaloval si kapitán Jordan Staal. A měl proč. Carolina byla od úvodního buly aktivnější, důraznější a přesnější. Vyhrála většinu osobních soubojů, zblokovala 15 střel a eliminovala silné přesilovky Panthers (4/4 v oslabení).

A Frederik Andersen? Ten znovu ukázal, proč byl jedním z nejlepších brankářů play-off. Po slabším vstupu do série se vrátil do branky a s přehledem vychytal čisté konto – 20 zásahů a klid, který byl cítit z celého týmu. „Všichni jsme věděli, že to musí být náš nejlepší zápas v sezoně. Jinak konec,“ řekl Andersen po utkání.

Rozhodující moment přišel ve druhé třetině. Ruský bek Alexander Nikišin vystihl rozehrávku Floridy a z obranného pásma poslal napříč kluzištěm přesnou přihrávku na Logana Stankovena. Dvacetiletý útočník si sjel do levého kruhu a chladnokrevně překonal Sergeje Bobrovského.

První bod Nikišina v NHL. Pátý gól Stankovena v play-off. A další důkaz, že právě mladí hráči dodávají Hurricanes energii, která jim předtím chyběla. „Nezastaví se. Je tvrdohlavý, hraje s ohromným nasazením. Je to hráč přesně podle našeho stylu,“ chválil Stankovena kapitán Staal.

Rod Brind’Amour, který po předchozím zápase ostře kritizoval opory za to, že nestačí mladíkům, tentokrát chválil bez výhrad. „Konečně jsme hráli svůj hokej celých šedesát minut. Neříkám, že to bude stačit, ale máme pořád šanci,“ řekl. „Je vidět, že si začínáme věřit.“

Florida ale stále vede 3:1 a ve středu bude mít další šanci postoupit. Ale Hurricanes se po třech porážkách vrátili do hry. Ukázali, že se ještě nevzdali. A co víc – konečně našli recept, jak Panthers přehrát. „Nechceme předbíhat,“ zůstává při zemi Stankoven.

