Konec zámořské cesty. Známá švédská tvář odmítla NHL a míří domů

8. června 13:30David Zlomek
Bohatá kariéra v nejlepší hokejové lize světa se pro Marcuse Johanssona definitivně uzavírá. Pětatřicetiletý švédský útočník odmítl lákavé nabídky z trhu volných hráčů a rozhodl se pro návrat ke kořenům. Podle zámořských zdrojů v čele s Michaelem Russem z portálu The Athletic podepsal dvouletý kontrakt s Färjestadem. Vrací se tak do organizace, odkud se v roce 2010 odrazil k dlouhé a nesmírně úspěšné cestě do zámoří.
Jde o poměrně překvapivý tah. Johansson má totiž za sebou fantastickou sezonu v dresu Minnesoty Wild. S patnácti góly a celkově devětačtyřiceti body v pětasedmdesáti zápasech prožil bodově druhý nejvydařenější ročník své kariéry.
Na ledě působil jako zjevení. Ve vyřazovacích bojích navíc přidal další čtyři trefy v jedenácti duelech a táhl ofenzivu Wild, než tým vypadl ve druhém kole play-off. Vedení Minnesoty mělo o jeho služby nadále obrovský zájem a nabízelo mu prodloužení spolupráce.
Zkušený křídelník dal ale přednost rodině, stabilitě a volání domova. Po šestnácti sezonách, více než tisícovce odehraných zápasů a neustálém stěhování mezi šesti různými kluby už zkrátka další zámořské dobrodružství nehledal.
„Zahrát si znovu před fanoušky Färjestadu, to je něco, na co se prostě nezapomíná. Pamatuji si už od dob před mým odchodem, že v Löfbergs Areně panuje vždycky naprosto skvělá atmosféra,“ svěřil se Johansson švédským novinářům s neskrývaným nadšením.
Sledování domovského klubu mu prý během zámořského angažmá neustále dodávalo energii. „Koukal jsem v televizi na spoustu zápasů z play-off a už se nemůžu dočkat, až tu bouřlivou kulisu zase uslyším naživo. Když se to v aréně pořádně rozjede, je to pokaždé fantastický zážitek,“ dodal rodák z Landskrony.
Sportovní ředitel klubu Rickard Wallin neskrýval radost z exkluzivního úlovku, který bezpochyby posune celý tým na další úroveň. „Zkrátka znovu oprášíme dres s číslem devadesát,“ usmíval se manažer při představování staronové posily. Sám hokejista mu vzápětí se smíchem přitakal, že se na tento moment obrovsky těší.
Švédský reprezentant tak v NHL uzavírá obdivuhodnou kapitolu. Někdejší volba v prvním kole draftu končí zámořskou štaci s bilancí 1058 zápasů a 566 bodů. Během let oblékal dresy Washingtonu, New Jersey, Bostonu, Buffala, Seattlu a naposledy Minnesoty.