Konec velkého šéfa. Ron Francis po letech balí kufry, otěže v Seattlu přebírá mladší kolega

10. dubna 10:00David Zlomek
Vedení Seattle Kraken ve středu večer odpálilo další personální bombu, která jen podtrhuje turbulentní jaro v kancelářích týmů NHL. Ron Francis, muž, který stál u zrodu 32. organizace ligy a vybudoval ji na zelené louce, po skončení probíhající sezony opustí pozici prezidenta hokejových operací.
Podle oficiálního prohlášení klubu jde o vzájemnou dohodu, která má organizaci umožnit vydat se novým směrem. Veškerou moc nad sportovním úsekem nyní přebírá devětačtyřicetiletý Jason Botterill, který bude nově zastávat roli výkonného viceprezidenta a generálního manažera. Pozice prezidenta hokejových operací zůstane podle ligových zdrojů neobsazena, což z Botterilla dělá absolutního vládce nad budoucností Kraken.
Francisův odchod přichází v době, kdy se plán Seattlu začal povážlivě hroutit pod tíhou neuspokojivých výsledků. Přestože třiašedesátiletý člen hokejové Síně slávy dokázal s týmem hned v jeho druhé sezoně senzačně vyřadit tehdejší obhájece titulu z Colorada, byl to za pět let jeho jediný výlet do play-off.
Aktuální ročník navíc pro Kraken skončil naprostým fiaskem, pět zápasů před koncem základní části ztrácejí na postup propastných devět bodů a z posledních deseti utkání vyhráli jediné. „S Ronem jsme se shodli, že tohle je ten správný moment pro promyšlený přechod a pro vykročení novým směrem,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel klubu Tod Leiweke. Zároveň však zdůraznil Francisův nezpochybnitelný přínos při budování týmu. „Ronova vize byla klíčová a zanechává po sobě silné základy v podobě draftových výběrů a nadějných talentů.“
Sám Francis, který v Seattlu působil téměř sedm let, odchází se vztyčenou hlavou, i když jeho loňské povýšení do role prezidenta mělo zřejmě sloužit spíše jako příprava na tento postupný odchod. „Bylo mi ctí pomáhat s rozjezdem a vedením Seattle Kraken. Jsem hrdý na kulturu, kterou jsme vybudovali, na lidi, které jsme spojili, a na milníky, jichž jsme dosáhli, včetně naší historicky první jízdy v play-off,“ prohlásil Francis a poděkoval majitelům i fanouškům za neochvějnou podporu.