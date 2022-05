Konec velké kariéry! Ztratil jsem chuť do hokeje, hlásí Polák

Velké loučení. Ve 36 letech se rozhodl ukončit svou kariéru obránce Roman Polák. Vítkovice o tom informovaly na svém webu. Hráč se zkušenostmi z NHL nebo reprezentace tak pověsil brusle na hřebík tam, kde vstoupil do velkého hokeje.

„Těch motivů, proč jsem se rozhodl ukončit kariéru, bylo více. Ale tím hlavním asi je, že jsem ztratil chuť do hokeje. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale hokej už mi z mého pohledu nevracel a nedával to, co jsem mu dával já po celou dobu, kdy jsem ho hrál," líčí Polák.

„Dalším důvodem, důležitým, je zdravotní stránka. Já myslím, že jsem za svou kariéru už dost trpěl a nechci zase dál prožívat nové bolesti," dodává pro hc-vitkovice.cz.

„Uvědomil jsem si, že mě hokej už nenaplňuje jako kdysi a dospěl jsem k závěru, že je čas to skončit. Radši teď, než abych to potom lámal přes koleno. Bylo by to pro mě horší a ani mé výkony už nebyly na odpovídající výši,“ vypráví.

Roman Polák se zařadil k ikonám klubu, vlastně i českého hokeje.

Však v NHL má za sebou 877 zápasů: hrál za St. Louis Blues, Toronto, San Jose a naposledy v zámoří za Dallas.

Kromě toho, že patřil k důrazným zadákům a nebál se shodit několikrát i rukavice, tak nastřádal 144 kanadských bodů v nejlepší hokejové lize světa.

V zámoří skončil v roce 2020. Pak se tento odchovanec Poruby vrátil do Ostravy.

„To, že jsem se domluvil ve Vítkovicích, mi kariéru prodloužilo."

„Už když jsem před dvěma lety odcházel z NHL, přemýšlel jsem o konci kariéry. To, že jsem se domluvil ve Vítkovicích, mi kariéru prodloužilo. Jsem rád, že jsem tady ty dva roky mohl být a moc děkuji Vítkovicím za tu možnost. Být kapitánem bylo pro mě ctí,“ přiznává Polák.

Závěr kariéry dohrál dokonce i přes zlomeninu nohy... V předkole play off proti Olomouci hrál s bolestmi a do čtvrtfinále proti Třinci ani nenastoupil.

Jeho poslední zápas byl ale vítězný: Vítkovice v rozhodujícím utkání předkola přehrály Hanáky 3:1 a Polák mohl s týmem slavit postup.

„To, co ukázal v sérii s Olomoucí, kdy přes zranění nastupoval do zápasů a bojoval jako opravdový lídr a kapitán, bylo něco neuvěřitelného. Prokázal, že má vítkovické srdce. Mně osobně to zůstane navždy v paměti. Na takový výkon nelze reagovat jinak, než smeknout pomyslný klobouk,“ oceňuje ho majitel klubu Aleš Pavlík.

Polák se účastnil v minulosti také olympijských her ve Vancouveru. Na mistrovství světa startoval celkem dvakrát. Ze šampionátu do 18 a 20 let má bronz.

„Myslím, že se mnou budou všichni souhlasit, když řeknu, že ve své generaci patří Roman k nejlepším českým hokejistům,“ doplňuje majitel Pavlík.

Je možné, že zkušený (už bývalý) obránce ale v klubu úplně neskončí. Majitel Vítkovic plánuje, že si s Polákem po nějaké době sedne a domluví se na formě nějaké spolupráce.

Ostravané navíc plánují oficiální rozloučení s Polákem při jednom z úvodních domácích extraligových utkání.

