Eric Staal v úterý oficiálně oznámil odchod z NHL. Devětatřicetiletý útočník podepsal slavnostní smlouvu na jeden den s Carolinou Hurricanes, za kterou odehrál 12 ze svých 18 sezon v NHL. Organizace také oznámila, že v této sezóně vyřadí jeho číslo 12.

„Chci poděkovat své rodině, bývalým spoluhráčům, trenérům a zaměstnancům, kteří se podíleli na tom, že jsem si mohl splnit svůj sen a hrát v NHL,“ řekl Staal. „Navždy si budu vážit vzpomínek a přátelství, která jsem během 18 let v nejlepší lize světa navázal.“

A dodal: „Od chvíle, kdy jsem v 18 letech přišel do Raleighu, a po celých 12 let jsem tam cítil lásku a podporu fanoušků a organizace způsobem, který pro mě bude vždy výjimečný. Nepochyboval jsem o tom, že až přijde čas pověsit brusle na hřebík, budu chtít odejít do důchodu jako člen týmu. Vědět, že tým vyřazuje i mé číslo 12, je opravdu neskutečné a jsem za to nesmírně vděčný a poctěný.“

Staal hrál v NHL naposledy ve Floridě Panthers v sezoně 2022/23, kdy v 72 zápasech základní části zaznamenal 29 bodů (14 gólů, 15 asistencí) a v 21 utkáních play-off pět bodů.

Staal, kterého si v roce 2003 vybrala Carolina z 2. místa draftu, nasbíral v dresu Hurricanes, New York Rangers, Minnesota Wild, Buffalo Sabres, Montreal Canadiens a Panthers 1063 bodů v 1365 duelech a 64 bodů ve 104 střetnutích play-off.

Staal byl kapitánem Hurricanes sedm sezón (2009-16) a je lídrem týmu v počtu zápasů (909), gólů (322), asistencí (453) a bodů (775) od doby, kdy se klub přestěhoval z Hartfordu.

„Eric je jedinečnou ústřední postavou v historii klubu,“ řekl generální manažer Caroliny Eric Tulsky. „Během svého působení měl nezměrný vliv na své spoluhráče, organizaci i komunitu. Těšíme se, až zvedneme číslo 12 pod strop a oslavíme tím kariéru muže, který pro hokejové fanoušky v Severní Carolině tolik znamenal.“

Share on Google+