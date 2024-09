Konec, tentokrát oficiálně! Little podepisuje denní smlouvu s Jets

Dlouholetý centr Atlanty Thrashers a Winnipegu Jets Bryan Little ukončí 20. října svou kariéru poté, co podepsal s Jets jednodenní smlouvu. Little strávil první čtyři roky své kariéry u Thrashers a posledních devět let strávil ve Winnipegu poté, co se tým v sezóně 2011/12 přestěhoval.

Little byl Thrashers vybrán v roce 2006 jako dvanáctý hráč v draftu po skvělé sezoně v týmu Barrie Colts v OHL. V týmu nakonec debutoval v sezoně 2007/08, kdy v nováčkovském ročníku zaznamenal 16 bodů.

V mladém věku se rychle stal nejlepším centrem trápící se organizace Thrashers. Little zaznamenal 62 gólů a 133 bodů ve 234 zápasech, kterými uzavřel své působení v Atlantě. Tým se v každé z Littleových čtyř sezon nedokázal probojovat do play-off, přestože rok před jeho debutem se do něj probojoval, a během jeho působení odešli top spoluhráči Ilja Kovalčuk a Marián Hossa.

Little se stal stabilní oporou nového ztvárnění Jets poté, co se tým zpočátku potýkal s problémy. Během prvních tří let po návratu do Winnipegu se týmu nepodařilo zapsat pozitivní bilanci, ale Little zůstal konzistentní se 142 body ve 204 zápasech.

Od ročníku 2014/15 se Jets stali mnohem konkurenceschopnějšími a dostali se do play-off ve čtyřech z posledních šesti Littleových sezon v organizaci, včetně cesty do finále Západní konference v roce 2018.

Little se bohužel konce v organizaci Jets nedočkal. Před sezonou 2019/20 utrpěl v přípravném utkání otřes mozku, do sezony nastoupil včas. V listopadu ale proti New Jersey dostal ránu do ucha a vynechal zbytek sezony. V únoru podstoupil operaci, při níž mu byl opraven protržený ušní bubínek, ale to už odehrál svůj poslední zápas v NHL.

Winnipeg nakonec v roce 2022 vyměnil Littleovu smlouvu sdo Arizony poté, co ho nějakou dobu držel na LTIR. Littleova smlouva nakonec v létě vypršela, kdy se z něj technicky poprvé stal volný hráč.

Little nyní ukončí kariéru v jediné organizaci, kterou kdy poznal. Jeho třináctiletá kariéra skončí s bilancí 217 gólů a 521 bodů v 843 utkáních mezi organizacemi Thrashers a Jets.

„Je pro mě velkou ctí, že mohu odejít do důchodu jako člen Winnipegu Jets a ukončit svou hráčskou kariéru v organizaci, kde jsem byl draftován a odehrál celou svou kariéru v NHL. Měl jsem tu čest hrát ve Winnipegu a před úžasnými fanoušky devět sezon, takže jsem vděčný za možnost poděkovat Jets, jejich fanouškům a městu. Pro mě a mou rodinu to bude skutečně naplněný kruh, když svůj odchod z hokeje oslavím v aréně, na kterou mám tolik výjimečných vzpomínek,“ uvedl v prohlášení.

