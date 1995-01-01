Konec stěhování! Mantha chce zakotvit v Devils, brousí si zuby na lajnu s Hughesem

20. července 13:00David Zlomek
Když loni v létě podepisoval s Pittsburghem, málokdo čekal, jaká to bude trefa do černého. Urostlý kanadský útočník Anthony Mantha odehrál po boku Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina nejlepší ročník své kariéry. Jednatřicetiletý forvard vstupoval na trh volných hráčů jako hodně žádané zboží. Jenže trh se otevřel a telefon mlčel. Mantha totiž trval na svém a odmítal přistoupit na další roční dohodu. Nakonec se dočkal v polovině července, kdy si plácl s New Jersey Devils na dva roky za celkových 9,5 milionu dolarů.
Devils původně nabízeli pouze roční smlouvu, ale Mantha ze svých požadavků po nedávných anabázích nechtěl ustoupit. Hledal pro svou rodinu klid a stabilitu.
„S agentem jsme logicky mířili na delší kontrakt. Je mi 31, mám za sebou životní ročník a chtěli jsme to natáhnout. Popravdě to nešlo úplně podle plánu, tak jsme si po 1. červenci vzali pár dní pauzu, abychom zjistili, kdo má reálný zájem a na jak dlouho. New Jersey chtělo dát jen rok, tak jsme to zkusili otočit s tím, že půjdeme s penězi trochu dolů výměnou za jistotu druhého roku. To pro mě byla obrovská priorita. Mám tři malé děti a už jsem nechtěl zase po roce balit kufry. Mít podepsáno na dva roky je neskutečná úleva,“ přiznal Mantha.
Ve svém novém působišti je nadšený z obrovského ofenzivního talentu, který v kádru Devils dříme. Sám už má v kabině připravenou jasnou lobbistickou kampaň, u koho by chtěl v elitní formaci nastupovat. Rád by totiž ze své hry vyždímal ještě víc než loni v Pensylvánii.
„Nebudu vám kecat, Jack Hughes a Jesper Bratt jsou přesně ti dva borci, se kterými bych si hrozně rád zkusil zahrát a našel s nimi chemii. Jsou neskutečně šikovní a rychlí. Ale když se podíváte na naši soupisku, je tam hromada talentu. Ať už mě trenér píchne k jakékoliv jiné dvojici, co jim to v posledních letech šlape, vletím tam a tu chemii si s nimi najdu taky,“ je si jistý.
Mantha za svých deset let v NHL prošel kabinami Detroitu, Washingtonu, Vegas, Calgary a Pittsburghu. Sdílel led s těmi největšími ikonami světového hokeje a od každého se snažil něco okopírovat. Od Pavla Dacjuka a Henrika Zetterberga v mládí okoukával neskutečnou pracovní morálku. Ve Washingtonu sledoval Alexe Ovečkina, nejlepšího kanonýra všech dob, ve Vegas rychlost a vizi Jacka Eichela a loni v Pittsburghu myšlení Crosbyho s Malkinem.
Zkušenosti od těchto budoucích členů Síně slávy teď plánuje naplno prodat v Newarku. A rozhodně nehodlá u Devils zůstat jen na slíbené dva roky.
„Je to sice smlouva na dva roky, ale já to mám v hlavě nastavené tak, že tu chci zůstat mnohem déle. Chci sem vlítnout, mít okamžitý dopad na hru, odehrát dvě parádní sezony a dostat nás do play-off. Kluci už mi psali, že tým na to máme a nálada v kabině je super. Udělám prostě maximum pro to, abych si tady na ledě vybojoval další prodloužení smlouvy ještě předtím, než mi tahle vyprší,“ uzavřel natěšený Mantha.