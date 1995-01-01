Konec škudlení! Carolina je ochotna utrácet. Má to však výrazný háček

31. října 13:00David Zlomek
Zdá se, že s Carolinou se letos nudit nebudeme. Po letech, kdy Hurricanes pečlivě hlídali každý dolar a raději sázeli na analytickou trpělivost než velké obchody, se situace mění. Generální manažer Eric Tulsky má k dispozici víc než osm milionů pod platovým stropem a podle informací dostal od majitele Toma Dundona jasné svolení: když se naskytne příležitost, utratit se smí. Problém? Zatím není za koho.
V Carolině ale dobře vědí, že jen utrácet nestačí, je potřeba to pořádně promyslet. V posledních dvou sezonách klub po hvězdách sáhl. A pokaždé to skončilo zklamáním.
Nejdřív to byl Jake Guentzel, kterého Tulsky přivedl z Pittsburghu. Na papíře ideální posila, v reálu jen krátká epizoda. Hurricanes vypadli ve druhém kole s Rangers a Guentzel po sezóně podepsal v Tampě. Letos přišel ještě větší kalibr, Mikko Rantanen z Colorada. Jenže Fin neměl zájem zůstat dlouhodobě, takže putoval dál do Dallasu, kde si novou smlouvu nakonec vyjednal. Carolina z obchodu sice získala talentovaného Logana Stankovena, ale kýžený průlom se nedostavil. V play off znovu přišla zeď jménem Florida.
Tulsky přesto zůstává věrný filozofii: když se objeví šance, jde do ní. „Vždycky se díváme, jak náš tým zlepšit,“ řekl pro The Athletic. „Když se o tom píše jako o velkém lovu hvězd, je to v pořádku. My to tak nebereme, prostě hledáme hráče, kteří nás posunou. A pokud je tím hráčem hvězda, tak tím lépe. Takové příležitosti se neodmítají.“
Podle informací The Fourth Period patří Carolina mezi trojici klubů (spolu s Utahem a Ottawou), které chtějí během sezony udělat výrazný tah. Vedení Hurricanes má finanční prostor i vůli. Dundon, známý svou přísností na čísla, údajně změnil tón a dal manažerovi volnou ruku: pokud se naskytne šance na hráče, který opravdu dává smysl, finance nejsou problém.
Jenže právě v tom se skrývá zmiňované ale. Carolina už několikrát narazila na to, že peníze samy o sobě nestačí. Klub má dlouhodobě skvělý systém, stabilní kádr i kvalitního trenéra. Ale z hvězd, které měly přinést ten poslední krok k titulu, se staly jen krátkodobé výpomoci bez závazku.
Spekuluje se, že letos by se Hurricanes mohli pokusit zlepšit brankoviště. Frederik Andersen chytá solidně, Pjotr Kočetkov je zraněný, a i když Tulsky veřejně tvrdí, že s dvojicí spokojení jsou, zkušenost z minulých let říká, že v březnu může být všechno jinak. „Sledujeme všechny možnosti,“ řekl manažer. „Brankáři nejsou výjimkou. Jsme spokojení, ale nikdy nevíte, kdy se objeví příležitost, kterou by byla chyba nevyužít.“
